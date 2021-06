Come avere capelli in salute anche in estate

In estate, i nostri capelli necessitano di più protezione. Le temperature elevate, gli alti livelli di umidità, l’esposizione costante al sole e la salsedine del mare mettono sotto stress la chioma.

Il più grande rischio è ritrovarsi in poco tempo con capelli disidratati, spenti, fragili e sfibrati. A ciò si aggiunge il tanto temuto “effetto paglia”. Quest’ultimo è il segnale che necessitano di essere urgentemente idratati.

Capelli e mare, come proteggerli

Al mare, i raggi ultravioletti del sole tendono a scolore la chioma. Soprattutto se sono colorati il rischio è di ritrovarsi con una nuance diversa da quella che speravamo di ottenere tingendoli. Inoltre, questi raggi potenti danneggiano la loro copertura esterna chiamata cuticola.

A causa di questo danneggiamento si formano maggiormente le famigerate doppie punte. I capelli risultano meno spessi e tendono a spezzarsi facilmente. Per limitare l’effetto dei raggi ultravioletti quando si va al mare, il principale consiglio è quello di proteggere la testa indossando foulard, cappelli in paglia e bandane che, oltre ad essere degli accessori di moda, risultano molto protettivi.

Un altro consiglio è quello di legare i capelli soprattutto nei giorni ventosi. Quando sono legati, i capelli non si sfregano l’uno con l’altro. Questa continua frizione li danneggia e contribuisce a formare dei nodi a volte difficili da districare. I capelli vanno legati con un elastico non troppo stretto per evitare strappi. In commercio vi sono inoltre delle preziose creme e oli arricchiti di filtri protettivi da utilizzare con facilità durante l’esposizione al sole.

Capelli in estate, rimedi naturali

Per avere una chioma folta e fluente anche in estate, vi sono alcuni accorgimenti ritenuti fondamentali degli esperti di bellezza:

sciacquare i capelli dopo il bagno : dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina, per liberarsi dalla salsedine e dal cloro che tendono a depositarsi sui capelli occorre sciacquarli con dell’acqua potabile;

: dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina, per liberarsi dalla salsedine e dal cloro che tendono a depositarsi sui capelli occorre sciacquarli con dell’acqua potabile; massima attenzione allo shampoo : in estate è opportuno utilizzare prodotti per lo shampoo non troppo aggressivi. Inoltre, il lavaggio è meglio farlo con acqua tiepida e non troppo calda. L’ultimo risciacquo andrebbe fatto con acqua fredda per conferire maggiore lucentezza alla chioma;

: in estate è opportuno utilizzare prodotti per lo shampoo non troppo aggressivi. Inoltre, il lavaggio è meglio farlo con acqua tiepida e non troppo calda. L’ultimo risciacquo andrebbe fatto con acqua fredda per conferire maggiore lucentezza alla chioma; usare prodotti a base di oli districanti: poiché il sole tende a disidratare la chioma, dopo lo shampoo bisogna puntare su degli impacchi con prodotti a base di olii come quello di cocco o d’Argan. Quest’ultimi, oltre ad avere un effetto super idratante, permettono di districare i nodi provocati dal vento e dalla salsedine. Questi prodotti vanno tenuti in posa dalla radice sino alle lunghezze per almeno venti minuti e poi sciacquati abbondantemente con acqua sempre tiepida;

asciugare naturalmente la chioma: in estate l’uso del phon e della piastra andrebbe limitato. L’ideale è asciugare al naturale i capelli sfruttando le temperature molto elevate. Se proprio non si riesce a fare a meno dell’uso del phon, quest’ultimo va tenuto ad una distanza di almeno 15 cm dalla chioma e rigorosamente a bassa temperatura.

Come prendersi cura dei capelli in estate a tavola

Durante l’estate ci si può prendere cura dei propri capelli anche a tavola, grazie ad un’equilibrata alimentazione. Giacché il maggior rischio che corre la nostra chioma è la disidratazione, occorre bere tanta acqua durante la giornata. Il consiglio è di assumerne almeno due litri.

Ecco la lista degli alimenti da prediligere: