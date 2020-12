CLINN, clinica di canapa medica eletta come eccellenza europea

Una realtà italiana, in prima linea nella diffusione dei trattamenti con cannabis terapeutica, riconosciuta come eccellenza europea. CLINN, il centro di medicina integrata con sede a Milano, è stato eletto da Canex, la più grande piattaforma di CBD e cannabis del Regno Unito, come miglior clinica europea che si occupa di cannabis medica. Il centro, infatti, ha vinto il Canex Award Best Medicinal Cannabis Clinic in Europe, che l'ha nominata eccellenza in Europa nel campo della marijuana medica. La piattaforma inglese ha comunicato la presenza di una " gara serrata tra le cliniche europee" ma, alla fine, la scelta è ricaduta su CLINN, che si è dimostrata " la migliore clinica di cannabis medicinale in Europa ". Oltre al riconoscimento dell'importanza di CLINN, Canex ha eletto Sapphire Medical Clinics Best Medical Cannabis Clinic nel Regno Unito.

I due centri, con sede in Italia e Regno Unito, sono primi nel loro genere e considerati i big player della cannabis terapeutica. Entrambe le cliniche si occupano di medicina integrata e permettono ai pazienti di accedere a trattamenti a base della sostanza, le cui proprietà sono state riconosciute efficaci contro diverse patologie. CLINN propone "percorsi di salute" personalizzati sulla base delle esigenze dei pazienti e realizzati anche grazie al supporto di farmaci a base di cannabinoidi che, integrati alla medicina tradizionale, permettono di sviluppare un trattamento mirato al paziente. Il centro, in cui lavora un team di professionisti in diversi campi clinici, è specializzato nel trattamento di diverse patologie, tra cui il dolore cronico, le malattie oncologiche e quelle neurologiche. Il percorso cui vengono sottoposti i pazienti che si rivolgono al centro medico prevede diverse fasi: dopo la prenotazione, il medico valuta il quadro clinico del paziente e propone un trattamento integrato con una terapia a base di cannabioidi. Una volta terminata la prima visita, viene fissato un incontro di monitoraggio, " per poter valutare l’andamento della terapia e verificare che il percorso terapeutico proposto sia il più adatto alle tue esigenze di salute ", e diverse visite di controllo.

Così, in CLINN, la medicina tradizionale si unisce alle proprietà terapeutiche della cannabis, una pianta usata già in passato come medicinale e i cui benefici sono stati riscoperti solo negli ultimi anni e usati nel trattamento del dolore cronico, della spasticità derivata dalla sclerosi multipla, degli effetti di chemioterapia e radioterapie e delle patologie onclologiche. Ma, oltre ai trattamenti medici, il centro offre anche una serie di servizi paralleli, dalle consulenza, alla nutrizione e alle sedute psicologiche, che possono supportare il paziente durante il suo percorso. " L'obiettivo - si legge sul sito del centro - è di guidare e supportare il paziente e la sua famiglia in modo individuale e personalizzato, attraverso il percorso di cura più vicino alle sue esigenze ".

La vittoria del premio Best Medicinal Cannabis Clinic in Europe ha confermato a livello europeo l'eccellenza di CLINN quale centro medico che utilizza trattamenti di cannabis terapeutica. "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che premia l'impegno dell'ultimo anno nel portare, anche nel nostro paese, a quante più persone possibili i benefici delle terapie a base di cannabinoidi soprattutto nella lotta al dolore cronico - ha dichiarato al Giornale.it l'amministratore delegato di CLINN Maurizio Valliti- L'Italia è da tempo in prima linea a livello legislativo su questo fronte, ma il percorso è ancora lungo prima che si diffonda la cultura dell'uso terapeutico di THC e CBD. L'innovativa terapia e un modello altrettanto innovativo di assistenza ai pazienti - anche attraverso l'uso della telemedicina - sono i due capisaldi di Clinn e del nostro approccio. Questo premio e soprattutto il riconoscimento quotidiano ricevuto dai nostri pazienti ci spronano a proseguire su questa strada con ancor più entusiasmo e passione".