Coppetta anticellulite, che cos’è e perché è efficace

La coppetta anticellulite è uno strumento estetico attraverso il quale eseguire il noto cupping message.

Quest’ultimo è metodo terapeutico molto diffuso in Occidente tra le celebrities ma le cui origini derivano dalla medicina cinese. Si utilizza principalmente per riattivare il microcircolo e liberarsi degli inestetici cuscinetti che si concentrano in determinate zone critiche come fianchi, glutei, addome e gambe. Si presenta come un vasetto in puro silicone del diametro di circa 5 cm e consente di effettuare un massaggio sulla zona interessata. Può essere utilizzata nei centri estetici o anche a casa.

Come funziona la coppetta anticellulite

La coppetta anticellulite permette di effettuare un massaggio dinamico e mirato nella zona dei fianchi, addome, glutei, cosce e gambe. Non va assolutamente utilizzata sulLa pelle asciutta. Di fatti prima del suo utilizzo la zona interessata va ricoperta di un olio o una crema per poter facilitare il suo scorrimento sulla zona interessata. Oppure può essere usata sotto la doccia con l’utilizzo del sapone.

Il massaggio va eseguito esercitando una lieve pressione sulla pelle. La coppetta va stretta con la mano appoggiando i suoi bordi alla pelle. Si percepirà in un primo momento un pizzicore sulla pelle. A questo punto bisogna far uscire l’aria stringendola con forza. Infine la coppetta va rilasciata delicatamente in modo che la zona venga come “risucchiata”. Il cupping massage va eseguito facendo movimenti dal basso verso l’alto se si esegue sulle gambe. Se invece utilizziamo la coppetta per le cosce e i glutei, i movimenti devono essere rigorosamente circolari.

La pressione con la quale si stringe la coppetta va aumentata gradualmente. Si inizia sempre con una pressione lieve. Ogni massaggio deve durare almeno otto minuti per ogni zona interessata e va eseguito con una certa costanza. Gli esperti consigliano di usarla almeno tre volte a settimana. Dopo l’esecuzione del massaggio nella zona interessata va applicata una crema idratante.

Quali sono i benefici della coppetta anticellulite

Questo strumento è prezioso per chi vuole stimolare la circolazione sanguigna. Aiuta infatti a migliorare l’afflusso di sangue rispristinando efficacemente l’azione del microcircolo nelle zone più critiche come glutei e cosce. Svolge un’azione pull up da non sottovalutare che consente di drenare i liquidi in eccesso se si soffre di ritenzione idrica.

Risulta un ottimo rimedio per prevenire le infiammazioni dovute alla scarsa ossigenazione dei tessuti cutanei aumentando la loro tonicità. Grazie alla sua azione linfodrenante aiuta ad eliminare efficacemente le fastidiose culotte de chevalle. È consigliata agli sportivi dopo gli allenamenti perché smaltisce l’acido lattico che può facilitare la formazione di tossine muscolari molto difficili da smaltire e che possono compromettere la salute dei tessuti.

L’utilizzo della coppetta anticellulite non comporta particolari controindicazioni. Durante il primo periodo di utilizzo possono comparire rossori o dei lividi nelle zone interessate. Questi tendono a sparire nel giro di pochissimi giorni. In gravidanza è meglio non utilizzarla nella zona dell’addome. Il suo utilizzo è poco raccomandato a chi soffre di vene varicose o capillari particolarmente fragili o a chi è allergico al silicone.