Covid e scuola: le mascherine sono più sicure del distanziamento

A scuola per ridurre la diffusione del Covid le mascherine e un buon sistema di ventilazione sono più efficaci del distanziamento sociale. A suggerirlo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'Università della Florida e pubblicato sulla rivista "Physics of Fluids".

Per portare a termine l'indagine, gli scienziati hanno creato un modello computerizzato di una classe composta da studenti e da un insegnante. Successivamente è stato modellato il flusso d'aria e la trasmissione di malattie, calcolando il rischio di contagio per via aerea. Lo spazio, che misurava 709 piedi e con un soffitto alto 9 piedi, era simile ad un'aula universitaria, ma di dimensioni più piccole. Il modello, inoltre, aveva studenti provvisti di mascherina (ognuno di questi poteva essere infettato) e un insegnante nella parte anteriore della stanza, anch'esso dotato di filtrante facciale.

I ricercatori hanno esaminato la classe utilizzando due scenari, un'aula ventilata e una non areata. Ad essi hanno aggiunto i modelli Wells-Riley e Computational Fluid Dynamics. Il primo è impiegato per valutare la probabilità di trasmissione interna mentre il secondo, invece, viene usato per comprendere l'aerodinamica di automobili, aerei e il movimento dei sottomarini. Le mascherine si sono dunque rivelate utili nella prevenzione del contagio da Covid poiché forniscono un debole soffio di aria calda che fa muovere le particelle di aerosol verticalmente, impedendo alle stesse di raggiungere gli studenti adiacenti.

Inoltre, un sistema di ventilazione in combinazione con un buon filtro dell'aria ha ridotto il rischio di infezione dal 40% al 50% rispetto a un'aula non areata. Ciò perché il sistema di ventilazione crea una corrente costante di flusso d'aria che fa circolare molti degli aerosol in un filtro che rimuove una parte degli stessi. Tali risultati confermano l'efficacia delle recenti linee guida dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Questi ultimi raccomandano di ridurre le distanze sociali nelle scuole elementari da sei a tre piedi quando si usa la mascherina.