La dieta plant based, come funziona e perché fa bene

La dieta plant based è un regime alimentare che, come dice il nome, è a base vegetale. Nonostante ciò non esclude al suo interno alimenti di tipo animale come latticini, uova, carne, le cui porzioni sono però limitate e consumate sporadicamente. È una dieta ben strutturata e metodica. Predilige prodotti al 95% naturali. Di fatto contempla cibi grezzi, non raffinati o non lavorati industrialmente.

Non è da confondere con la dieta vegana, che si basa essenzialmente su questioni etiche. La dieta plant based promuove la longevità e sviluppa un tipo di consapevolezza inedito nei confronti della scelta del cibo. Negli ultimi anni questa dieta è in voga tra tante celebrities come la cantante Beyoncè.

Come funziona la dieta plant based

In questo regime alimentare viene privilegiato il consumo di prodotti vegetali ben distribuiti durante i pasti della giornata e ben combinati. Si presta innanzitutto attenzione alla qualità di ciò che si mangia focalizzandosi molto sul suo effetto salutare. Si prediligono prodotti stagionali a km zero e che non hanno subito tanti processi di lavorazione. Ecco perché in questo tipo di dieta vengono messi al bando alimenti ricchi di grassi idrogenati o coloranti artificiali.

Si scelgono soprattutto prodotti vegetali con un alto apporto proteico. Via libera quindi a cereali, legumi, frutta secca, semi oleosi, olio extravergine d’oliva. I dolci sono consumati sono se preparati con materie prime controllate, semplici e poco raffinate. Carne, pesce, uova e latticini devono essere di provenienza controllata. Vanno rigorosamente consumati in piccole porzioni e in maniera sporadica per integrare l’apporto di ferro che non è sufficiente se apportato solo dai prodotti vegetali. In questa dieta non è ammesso il consumo di cibi pronti, sushi, merendine e snack industriali.

Quali sono i benefici della dieta plan based

La dieta va seguita e strutturata grazie al monitoraggio e controllo costante di un professionista. Quest’ultimo sarà in grado di individuare e sopperire a determinate carenze che vanno necessariamente integrate. È un regime alimentare che consente di fare il pieno di utili sali minerali come magnesio, potassio, zinco, calcio, ferro e vitamine preziose come la vitamina A, C, ed E e infine l’acido folico.

La dieta plan based consente di rafforzare il sistema immunitario in caso di attacco di batteri e virus. Facilita il dimagrimento perché sono messi al bando alimenti ricchi di grassi idrogenati che fanno ingrassare perché difficili da smaltire. È una dieta che promuove la longevità perché i suoi alimenti sono ricchi di antiossidanti e carotenoidi che contrastano la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Grazie a questa dieta la pelle di mantiene idratata, elastica e giovane, più a lungo. È un regime alimentare consigliato anche a chi soffre di ipertensione e problemi cardiovascolari.