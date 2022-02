Dolori articolari, i rimedi naturali più efficaci

Dolori articolari, una presenza tangibile del grande lavoro che giornalmente le articolazioni affrontano gestendo un numero infinito di movimenti. Del resto le articolazioni sono parti anatomiche di snodo e di contatto tra due o più ossa, al centro della fluidità quotidiana del corpo.

A intaccare la salute e il benesserepossono presentarsi alcuni fattori quali il freddo, l'umidità, ma anche un eccesso di peso, una serie di infortuni, l'inevitabile usura senza dimenticare le problematiche congenite. Preservare il sistema articolare è un obiettivo necessario, così da mantenere inalterate le funzionalità in fatto di sostegno, mobilità ma anche di protezione. Quando dolori e disagi interferiscono è indispensabile intervenire prontamente, scopriamo come.

Dolori articolari, cause e sintomi

Nota come artralgia è una manifestazione dolorosa che investe le articolazioni del corpo, sia per quanto riguarda la parte alta che la parte bassa dello scheletro umano. I dolori possono colpire varie aree della struttura partendo da polsi e caviglie, passando per braccia e gambe, mani, schiena, collo e molto altro, intaccando sia la parte cartilaginea. A questi si aggiungono, poi, tendini, legamenti, fino a diffondersi nelle ossa e nei muscoli se particolarmente intensi. Le cause, come già accennato, possono essere molteplici e differenti tra di loro:

naturale invecchiamento corporeo;

corporeo; indebolimento fisico della struttura scheletrica oltre che dei legamenti e dei muscoli;

stress , la tensione può agire sui muscoli che assumono una postura scorretta favorendo così un irrigidimento delle articolazioni oltre che una seria di torsioni innaturali;

, la tensione può agire sui muscoli che assumono una postura scorretta favorendo così un irrigidimento delle articolazioni oltre che una seria di torsioni innaturali; sport , infortuni e contratture possono impattare sul benessere delle stesse articolazioni, specialmente se si eccede con l'attività fisica o la si svolge in modo sbagliato;

, infortuni e contratture possono impattare sul benessere delle stesse articolazioni, specialmente se si eccede con l'attività fisica o la si svolge in modo sbagliato; umidità, freddo, possono deteriorare il benessere delle articolazioni irrigidendole e favorendo uno stato infiammatorio;

adipe in eccesso, un aumento di peso eccessivo mette le articolazioni sotto sforzo, causando uno stato infiammatorio profondo;

sedentarietà , allo stesso modo una vita fin troppo statica non permette alle articolazioni di tenersi in allenamento, agevolandone il deterioramento;

, allo stesso modo una vita fin troppo statica non permette alle articolazioni di tenersi in allenamento, agevolandone il deterioramento; patologie e problematiche, condizioni di tipo congenito che possono rendere meno fluidi i movimenti causando dolori articolari costanti.

Dolori articolari, i rimedi naturali

La natura può accorrere in aiuto fornendo una serie di soluzioni ottimali per la salute delle articolazioni, spesso in abbinamento con un'alimentazione equilibrata e ben bilanciata. Lozioni, creme, unguenti, prodotti da assumere per via orale ma del tutto naturali.