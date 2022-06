Doposole, l'alleato più prezioso dell'abbronzatura

Un’abbronzatura perfetta si ottiene solo prendendosi cura della pelle nel modo giusto, sia prima, durante, ma soprattutto dopo l’esposizione al sole. Nonostante la protezione solare di cui abbiamo già parlato, la pelle esposta al sole subisce comunque uno forte stress ossidativo. I raggi Uva, i più dannosi, raggiungono gli strati più profondi, innescando la produzione di radicali liberi che colpiscono la struttura della pelle causandone l’invecchiamento. Per questo dopo l’esposizione ai raggi solari, sia in piscina che in montagna che al mare, è fondamentale idratare la pelle in profondità con prodotti che abbiano una forte azione antiossidante e lenitiva, ma anche disinfiammante, come il doposole.

Perché sceglierlo al posto di una crema idratante

È opinione diffusa che il doposole possa essere sostituito con una qualsiasi crema idratante per il corpo ma in realtà non è così. Questo perché sono prodotti cosmetici che nascono proprio dalla necessità di apportare sollievo dopo l'esposizione diretta ai raggi del sole, più o meno prolungata, e limitare gli effetti della conseguente disidratazione, ricostituendo la barriera idrolipidica. Oltre al beneficio immediato, il doposole ha un'azione "nel lungo termine", ovvero prima che gli effetti delle radiazioni UV impattino in profondità sul DNA cellulare, provocando un'accelerazione del processo di invecchiamento.

Il prodotto consigliato:

Defence Sun Latte. Latte a rapido assorbimento che dona un’immediata e piacevole sensazione di freschezza alla pelle disidratata dal sole. Riequilibra il livello di idratazione naturale della pelle, aiutando a minimizzare la desquamazione. BioNike

Un’abbronzatura duratura

Oltre alla salute e alla giovinezza della pelle, il doposole ha un effetto anche sull’abbronzaura, mantenendola a lungo in maniera uniforme e intensa. Questo perché la profonda idratazione che apporta allo strato corneo superficiale della pelle, evita le spellature e l’aridità mantenendo il colore compatto. Sono proprio le ore notturne, quando la pelle si rigenera, quelle in cui si può preservare al meglio l’abbronzatura, aumentandone la durata e riparando gli eventuali danni di un’eccessiva esposizione. È importante che il prodotto che scegliamo, sia formulato con sostanze lenitive, che aiutano a calmare e a nutrire la pelle: aloe vera, pantenolo (vitamina B5), olio di jojoba, ma anche acido ialuronico per ripristinare le risorse idriche della pelle. Devono essere inoltre presenti antiossidanti, come ad esempio la vitamina E, utile per contrastare i danni causati dalle radiazioni ultraviolette.

Il prodoto consigliato:

Balsamo doposole idratante e restitutivo. Dalla consistenza ricca e nutriente è l’ideale per chi desidera una pelle dalla morbidezza eccezionale. Formula a base di oli vegetali, vitamine, aloe, glicerolo e fitoestratti che nutrono e idratano intensamente. Fissa e prolunga l'abbronzatura. Collistar

Come scegliere quello giusto

Proprio come gli abbronzanti, anche per quanto riguarda i doposole c’è un’ampia scelta in commercio. Si possono trovare in crema, fluidi, gel e spray, formulati specificamente per le diverse esigenze in base al tipo di pelle, esposizione e in caso danneggiamento da parte dei raggi solari. Per la pelle secca, ad esempio, è meglio orientarsi su texture ricche con formulazione oleosa e dall’azione fortemente nutriente.

Il prodotto consigliato:

Hawaiian Tropic Coconut, body butter. Burro per il corpo. Non un semplice doposole, ma una vera coccola per la pelle. In formulazione ipoallergenica e dermatologicamente testato. Con agenti ultra idratanti che idratano intensamente la pelle ed in profondità per 12 ore, lasciandola bella, sana, tonica, morbida e liscia come la seta. Con un esotico profumo di cocco. Hawaiian Tropic

Per la pelle grassa invece, sarebbe preferibile scegliere prodotti in gel, leggeri e di facile assorbimento. Per la pelle particolarmente sensibile è consigliato l’uso di prodotti ad azione lenitiva e rinfrescante.

Il prodotti consigliato:

Gel di Pura Aloe Vera. Con cetriolo e menta per una sensazione rinfrescante e rilassante. È un doposole lenitivo ed idratante. Con la sua specifica formulazione può essere usato anche come post depilazione per lenire la pelle irritata. Mylee

Come applicarlo correttamente

Va applicato sempre, subito dopo l'esposizione al sole, dopo la doccia o il bagno, avendo cura di aver prima rimosso ogni residuo di crema solare, sabbia, sale o cloro. Va steso con un leggero massaggio su tutto il corpo, in particolar modo sulle zone arrossate o eccessivamente secche. Nelle aree maggiormente sensibilizzate, si può stendere uno strato più spesso e lasciar agire come impacco, per qualche minuto. Stessa procedura anche per il viso, utilizzando il prodotto come una maschera, per poi rimuoverlo, dopo una decina di minuti con un batuffolo di cotone inumidito. Per un’azione più profonda e nutriente, ripetere l’applicazione del doposole anche prima di andare a dormire, poiché è proprio durante le ore notturne che la pelle, come dicevamo, si rigenera.

Il prodotto consigliato:

Latte Doposole idratante lenitivo e rinfrescante. Con formula ultraleggera, offre 24 ore di idratazione, riequilibra delicatamente il livello di idratazione naturale della pelle affaticata dal sole. Con aloe vera ed estratto di menta rinfrescante. Piz Buin