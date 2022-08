Cos'è e come funziona la medicina allopatica

C'è un termine antico, sconosciuto a molti, che affonda le proprie radici nella metà dell'Ottocento, ormai quasi in disuso ma che deriva dallo stesso padre fondatore della medicina alternativa chiamata omeopatia: stiamo parlando della medicina allopatica, conosciuta anche con allopatìa. È un termine che deriva dal greco, cioé da allos (opposto) e pathos (sofferenza) e corrisponde a quanto succede oggi in campo medico e scientifico.

Qual è il significato

Con questo termine, il medico tedesco Samuel Hahnemann voleva distinguere il suo credo (l'omeopatia) dalle cure della medicina ufficiale dell'epoca che si definiva allopatica perché basata sullo scontro di due principi opposti. In pratica, si tratta della classica terapia fondata sul principio d’Ippocrate: come ricorda la Treccani, dal latino " contraria contrariis curantur ", ovvero " i contrari si curano con i contrari " come fu denominata da Hahnemann. La medicina allopatica, quindi, va avanti grazie alla ricerca e al progresso scientifico e si basa sui concetti di diagnosi e cura: si tratta dell'evoluzione della medicina tradizionale, ha basi scientifiche (non campate in aria) ed è quella che oggi consideriamo "standard" e cura tutte le più disparate malattie. Per contrastarle, si utilizzano vari trattamenti specifici oltre ai vaccini che hanno il compito di prevenire le infezioni.

Cosa è successo in India

Chi si trova più vicino all'omeopatia, accusa la medicina allopatica " di non tenere conto di tutte le parti che compongono un individuo, lasciando quasi sempre da parte la mente dei pazienti, che vengono considerati solo in base ai sintomi che provano e al loro corpo ", come spiega alphabetcity. Ancora oggi, purtroppo, c'è chi è scettico sui progressi in campo medico (vedi vaccini anti-Covid): la Corte Suprema indiana ha vietato a un'azienda di prodotti ayurvedici di screditare la medicina allopatica su tutti gli annunci pubblicitari dove si accusano medici e farmacisti di utilizzare prodotti non a base naturale, dicendo che " portano alla morte e a malattie incurabili e accusando i medici di essere degli assassini ". I giudici della Corte Suprema hanno ovviamente scritto che gli argomenti del guru Ramdev sono totalmente privi di fondamento.

La medicina alternativa