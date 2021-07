Ecco perché l'anguria è il frutto dell'estate

Dolce e rinfrescante allo stesso tempo, l'anguria ha appena 16 calorie per 100 grammi di quantità. Proprio per questo motivo può definirsi il frutto ideale dell’estate.

Oltre ad addolcire il palato, senza il rischio di fare ingrassare, questo frutto ha tanti benefici per il nostro organismo: aiuta il cuore, la pressione, la circolazione, è un ottimo antinfiammatorio ed è ricco di vitamine, sali minerali e fosforo. Contribuisce anche a migliorare pelle e capelli.

Anguria, frutto idratante e ricco di vitamine

L’anguria è un frutto idratante grazie alla sua polpa che contiene il 96% di acqua. Nonostante la sua dolcezza, contiene pochi zuccheri e poche calorie. Proprio per questo motivo la si può consumare in qualsiasi momento della giornata, con il beneficio di riuscire a idratare il corpo, soprattutto quando le temperature si fanno bollenti. In estate, le sensazioni di spossatezza a causa della sudorazione, non sono rare. Mangiando un po’ di anguria fresca è possibile recuperare in fretta i sali minerali persi e guadagnare energia in poco tempo. Ma non solo: essendo anche ricca di potassio, fosforo e magnesio, l’anguria riesce a combattere con una marcia in più il senso di stanchezza generale.

Questo frutto contiene anche le vitamine A, B e B6 e C, ottime per innalzare le barriere del sistema immunitario. La vitamina C inoltre ha un’azione depurativa con il vantaggio di combattere la ritenzione di liquidi in eccesso. Aspetto di non poco conto per chi soffre di gonfiore alla gambe. Ma la vitamina C combatte anche la formazione di radicali liberi, responsabili, fra gli altri, della formazione del cancro.

I benefici al cuore, alle articolazioni e alle ossa

Nell’anguria si trova anche la citrullina, un amminoacido che aiuta a far scorrere il sangue nel corpo. Proprio per questo motivo riesce a garantire l’equilibrio della pressione contrastando l’ipertensione e le malattie cardiocircolatorie. Ci sono molti studi che dimostrano che il consumo dell’anguria riduce notevolmente gli attacchi cardiaci, ovviamente se associato ad uno stile di vita corretto.

Inoltre, secondo diversi esperti, una fetta al giorno di questo frutto, garantisce la possibilità di ridurre la presenza di colesterolo cattivo. L’anguria contiene anche la beta-cripto xantina, un pigmento naturale che previene le infiammazioni alle articolazioni. Per questo motivo, se mangiata con una certa regolarità, può contrastare rischi di artriti. E poi, grazie al licopene in essa contenuto, riesce a ridurre lo stress ossidativo delle ossa.

Alleata della pelle e dei capelli

Ci sono delle vitamine necessarie per mantenere la pelle del viso sempre idratata e luminosa. Queste sono rappresentate proprio da quelle contenute nell’anguria: A, B6 e C . Queste vitamine hanno l’effetto di rendere la pelle liscia ed elastica oltre che idratata. Non solo attraverso il consumo a tavola, ma anche con delle maschere fai da te.

Pestare un po’ di anguria da tenere sul volto una decina di minuti, ha l’effetto di togliere l’opacità del viso causata della pelle secca. L’anguria è anche un toccasana per i capelli. Ricca di Omega 6 e 9, consente di idratarli combattendo l’effetto capello secco e sfibrato.