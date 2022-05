Contro l'emicrania pronto un farmaco di ultima generazione

Chi non ha mai avuto un mal di testa in vita sua alzi la mano. Anche se l'emicrania è uno dei disturbi più diffusi e dovuto a numerosi fattori, una cura definitiva ancora non esiste. Certamente, però, la medicina ha fatto passi da gigante anche in questo campo ed esitono diverse terapie per tenerla a bada. La novità più rilevante degli ultimi giorni arriva da un nuovo medicinale che consente un doppio trattamento che aiuta sia l'emicrania sia " per la profilassi dell'emicrania episodica negli adulti con almeno quattro attacchi al mese. Rimegepant, questo il nome del principio attivo contenuto nella compressa, che si scioglie in bocca, è una novità, primo medicinale 'due in uno' approvato in Europa ", afferma a Repubblica Piero Barbanti, responsabile scientifico del Centro Cefalee e Dolore Neuropatico dell'Irccs San Raffaele.

"Una doppia rivoluzione"

Il farmaco sarà sperimentato sia su adulti che su bambini e offre la doppia opportunità di prevenire la cefalea riducendo il numero degli episodi nel tempo e riduce " le crisi dolorose tutte le volte in cui il dolore si è ormai scatenato. Una rivoluzione nella rivoluzione ", aggiunge Barbanti. A parte il nuovo medicinale, anche la terapia ha fatto passi da gigante come rivendica giustamente il San Raffaele che nel 2016 attivò terapie a base di anticorpi monoclonali e adesso sono in corso di svolgimento ben "2 0 trial clinici con molecole innovative e altri 7 saranno attivati a breve ", afferma Piero Barbanti, Responsabile scientifico del Centro Cefalee e Dolore Neuropatico dell'Irccs San Raffaele.

Quanto è comune l'emicrania

L'Oms ha stimato stima che mal di testa colpisce almeno il 50% della popolazione mondiale con un episodio ogni anni. Statisticamente, poi, la patologia riguarda anche i più giovani con oltre il 40% dei ragazzi dei ragazzi coinvolti mentre il 10% dei bambini soffre di cefalea primaria, disturbo che nel nostro Paese coinvolge ben il 12% della gente pari a sei milioni. " L'emicrania è una specifica tipologia di cefalea che si caratterizza per un dolore pulsante con intensità moderata-severa che, spesso, si localizza nella metà della testa e del volto ", spiega a Repubblica Alfredo Berardelli, presidente della Sin (Società italiana di Neurologia). " Si tratta di una patologia talmente debilitante che è stata identificata dall'Oms come la malattia che causa maggiore disabilità nella fascia di età tra 20 e 50 anni, ossia nel momento della vita in cui siamo più produttivi ", aggiunge.

Chi ne soffre