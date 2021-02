La Francia pronta ad estendere il diritto all'aborto al quarto mese

La Francia punta ad estendere il diritto all'interruzione di gravidanza. Nell'ultimo anno, per via dell'emergenza sanitaria in corso, Parigi ha già esteso alle donne la possibilità di accedere all'aborto medico (o farmacologico), ossia l'interruzione della gravidanza effettuata tramite il ricorso a specifici farmaci. Diverse associazioni hanno sollevato preoccupazioni sulla difficoltà di accedere agli aborti durante la pandemia da Covid-19: la preoccupazione era che le donne aspettassero oltre la data legale per accedere all'aborto. Così, lo scorso aprile, il ministero della Salute ha emanato una circolare che consente alle donne di avere accesso ai farmaci per l'interruzione di gravidanza fino a nove settimane e non più fino a sette settimane di gravidanza come accadeva prima. In una nota si giustificava la decisione maturata dalla " necessità di garantire i diritti delle donne all'aborto durante l'epidemia di Covid-19 e di evitare il più possibile che vadano in una struttura sanitaria ".

Ora Parigi è pronta a un passo ulteriore. Come riporta La Verità, giovedì 18 febbraio sarà discussa all'Assemblea una nuova norma che mira ulteriormente a " rafforzare il diritto all'aborto ", allargandone il campo. Qualora venisse approvata, l'aborto risulterebbe legale per qualunque causa, dalle 14 alle 16 settimane dal concepimento. Il che equivale al quarto mese. Si supera quindi il limite delle nove settimane. Le ostetriche e il personale ospedaliero disponibile sarebbero autorizzati, in mancanza del medico ad hoc, a praticare l'aborto chirurgico, con le varie tecniche di aspirazione dell'embrione. Cosa ancora più grave verrebbe di fatto abolito il diritto alla " obiezione di coscienza " di medici e farmacisti, per quanto attiene alla cosiddetta pillola del giorno dopo.