Herpes labiale, come prevenirlo e curarlo

L’Herpes, è una malattia infettiva causata dal virus herpes simplex (HSV), che dà vita a due tipi di infezioni molto frequenti. L'Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1) è il virus del cosiddetto Herpes labiale, chiamato anche "febbre delle labbra", ed è un'infezione che si manifesta con piccole vescicole biancastre o rosse piene di siero, localizzate prevalentemente sulle labbra e occasionalmente nella bocca e nell'occhio. Si tratta di un disturbo completamente diverso dalle afte, che al contrario non sono contagiose. L'Herpes Simplex Virus 2 (HSV 2) è invece un virus a trasmissione sessuale, e l'infezione prende il nome di Herpes Genitale. Il contagio avviene attraverso il contatto dei genitali e si manifesta con vescicole diffuse nell'area.

Oltre a questi due, vanno aggiunti anche il Virus Varicella zoster (HZVV), responsabile della varicella e dell'herpes zoster (il cosidetto sfogo di Sant'Antonio) e l' Epstein-Barr virus (EBV), responsabile della mononucleosi infettiva. Non esiste una cura definitiva per eliminare questo virus dall’organismo, dopo il primo contagio rimane per tutta la vita comparendo più o meno frequentemente. Sono invece disponibili farmaci antivirali in grado di accelerare il processo di guarigione, e prevenirne la comparsa. La manifestazione erpetica può comparire ciclicamente, con periodi di malattia attiva, seguiti da periodi asintomatici, in base a vari fattori di stress sia fisici che psicologici. Il primo episodio di comparsa è spesso il più grave.

Si tratta di un'infezione molto comune, presente in quasi il 50% della popolazione occidentale. Dai dati elaborati dall’OMS, in collaborazione con l’università di Bristol, è emerso che l’herpes labiale interessa circa 3,7 miliardi di persone al mondo, al di sotto dei 50 anni. Il motivo per cui questa infezione virale è così diffusa, è che spesso non ci si accorge di essere infetti e per questo il rischio di trasmettere il virus a soggetti sani è molto elevato.

Herpes, come avviene il contagio

Il virus herpes simplex è quindi molto contagioso e si trasmette per contatto diretto fra persone, tramite le lesioni erpetiche o più raramente attraverso la saliva di portatori sani. La trasmissione avviene principalmente per contatto diretto con la mucosa infetta, e il soggetto risulta più contagioso nel periodo in cui compaiono le vescicole. È anche possibile che la trasmissione avvenga anche nei giorni prima della comparsa.

È importante ricordare che esiste anche la possibilità di andare incontro ad un autocontagio, cioè contagiare altre parti del proprio corpo, come il naso, l’occhio o i genitali. È bene quindi non toccare le vescicole e lavarsi spesso le mani sia prima che dopo aver toccato oggetti condivisi e cibo. È anche possibile, anche se meno comune, la trasmissione con lenzuola, federe, asciugamani, bicchieri o posate.

A favorirne le recidive possono essere anche traumi del nervo del trigemino o interventi odontoiatrici, ad esempio dopo una cura canalare o interventi invasivi, ma anche procedure estetiche come laser o filler.

Cosa lo scatena

Una volta che si è stati contagiati dal virus, questo trova rifugio a livello dei gangli nervosi della pelle, per riattivarsi periodicamente manifestandosi sotto forma di vescicole. Una riacutizzazione può essere scatenata o favorita da:

raffreddore, influenza

stress fisico o psicologico,

stanchezza,

trauma sulla zona interessata dall’infezione,

mestruazioni o altre fluttuazioni ormonali,

esposizione al sole o al vento,

calo delle difese immunitarie.

In tutte quelle condizioni di indebolimento del sistema immunitario (AIDS, chemioterapia)

I sintomi

L’infezione da HSV-1 è spesso asintomatica, la maggior parte degli adulti sono infatti portatori di anticorpi senza aver avuto episodi evidenti della patologia. Nei casi sintomatici, i sintomi dell'infezione si presentano con:

Vescicole rosse, ripiene di liquido limpido.

Dolore e bruciore nelle zone in cui sono presenti le vescicole.

Prurito e momentanea perdita della sensibilià.

Le vescicole possono scoppiare, esponendo la pelle al rischio di ulteriori infezioni. A distanza di alcuni giorni dall'infezione, possono formarsi piccole croste umide che poi si induriscono. Le croste si staccano facendo sanguinare la pelle fino a che non si rinnova il tessuto cutaneo.

Nella fase successiva alla comparsa dell’herpes alcuni soggetti sperimentano sintomi di una sindrome para-influenzale come:

Febbre

Dolori muscolari

Mal di testa

Malessere generale

Linfonodi gonfi

Le fasi herpetiche

Come anticipato sono essenzialmente quattro:

Fase prodromica , precedente alla manifestazione delle vescicole, caratterizzata da una sensazione di tensione, formicolio o prurito in corrispondenza della zona cutanea colpita.

, precedente alla manifestazione delle vescicole, caratterizzata da una sensazione di tensione, formicolio o prurito in corrispondenza della zona cutanea colpita. Fase delle vescicole , che possono diventare grandi dai 2 ai 5 mm, e sono piene di liquido.

, che possono diventare grandi dai 2 ai 5 mm, e sono piene di liquido. Fase ulcerosa , in cui le vescicole tendono a scoppiare lasciando fuoriuscire il liquido infetto contenuto al loro interno, e andando a formare un'unica ulcera che può creare difficoltà nel compiere azioni quotidiane, come bere e lavarsi i denti. Il liquido che fuoriesce è ancora molto contagioso.

, in cui le vescicole tendono a scoppiare lasciando fuoriuscire il liquido infetto contenuto al loro interno, e andando a formare un'unica ulcera che può creare difficoltà nel compiere azioni quotidiane, come bere e lavarsi i denti. Il liquido che fuoriesce è ancora molto contagioso. Fase della crosta dura, a cui si associa prurito e secchezza, che può spesso causare piccole ferite sanguinanti. Al di sotto del nuovo strato superficiale, comincia a rigenerarsi la pelle. In questa fase il soggetto non è più contagioso.

Herpes, l'evoluzione della malattia

In genere l’evoluzione si completa in 7-10 giorni, in assenza di trattamento, senza lasciare cicatrici. Talvolta persiste una macchia rossastra, che si attenua con il passare del tempo. L’infezione da HSV-2 (quella genitale) ha un tempo di guarigione leggermente più lungo e la lesione può essere più accentuata soprattutto per il sesso femminile. L’applicazione topica di creme antivirali ai primissimi sintomi, può accelerare il decorso.

Herpes, come prevenirlo

La prevenzione delle infezioni virali si attua osservando le principali norme igieniche come lavare spesso le mani. Bisogna fare estrema attenzione quando si toccano altre parti del corpo più a rischio di infezione, come i genitali, evitando subito dopo il contatto con occhi e naso. Molto utili possono essere i prodotti che aumentano la difesa immunitaria.

I prodotti consigliati

Herpotherm, dispositivo medico contro l’Herpes Labiale, senza sostanze chimiche - Herpotherm. Dispositivo medico per il trattamento topico dei sintomi associati dell'herpes, quali prurito, formicolio, bruciore o sensibilità. Herpotherm agisce sui sintomi dell’herpes labiale sfruttando unicamente il calore concentrato, ed è privo di sostanze chimiche. Semplice, rapido, ben tollerato, si applica in modo veloce e non lascia traccia. Dermatologicamente testato. Prodotto in Germania. La confezione include un dispositivo Herpotherm e una batteria CR2 3V. Scopri il prodotto su Amazon.

Compeed, cerottini trasparenti per Herpes labiale - Compeed. Grazie alla loro formula, favoriscono una cicatrizzazione più veloce, prevenendo la formazione delle fastidiose crosticine. Agiscono da seconda pelle e aiutano a riequilibrare il naturale livello di umidità. Donano sollievo rapido da bruciore e prurito. Creano uno schermo e proteggono la lesione riducendo la possibilità di contagio e l'autocontaminazione delle labbra. I cerottini sono trasparenti, e possono essere utilizzarli anche di giorno sotto il make up. Scopri il prodotto su Amazon.

Crema Labbra per herpes, ai semi pompelmo - GSE. Crema indicata per la protezione delle labbra e delle parti adiacenti, che può essere utilizzata come coadiuvante per il trattamento dell’herpes labiale. Le proprietà antiossidanti dell’estratto di semi di Pompelmo e di acido ascorbico proteggono la delicata zona delle labbra dai radicali liberi. Gli estratti di Melissa, di Alga Nori (Porphyra) e l’acido glicirretico (estratto dalla radice di Liquirizia) esplicano un’azione lenitiva ed emolliente. La presenza di fitosqualene (estratto dall’olio di Oliva) mantiene l’integrità del film-idrolipidico della pelle, mantenendola così idratata. Scopri il prodotto su Amazon.

Herpex lip balm - Leucosia Phytocosmetics. Unguento ad azione antibatterica e antivirale. Favorisce il fisiologico processo di rigenerazione della pelle, mentre lubrifica e lenisce le ferite. Formulato con ingredienti naturali accuratamente selezionati. Senza parabeni, paraffine, siliconi e sostanze chimiche. Scopri il prodotto su Amazon.

Immunilflor-Integratore alimentare - ESI. A base di echinacea, uncaria, zinco e vitamina C e fermenti tindalizzati. Favorisce le fisiologiche difese immunitarie. Utile per proteggersi dai disturbi stagionali. Non superare la dose giornaliera consigliata. Comodo e facile da utilizzare. Formula migliorata e completa. Scopri il prodotto su Amazon.