I 5s e il "patto" col Pd: vogliono lo ius soli a scuola

Alla fine anche il Movimento 5 Stelle strizza l'occhio a Enrico Letta. In questi giorni la sinistra è tornata a spingere il tema dello ius soli, chiedendo a tutti i partiti di trovare una mediazione in Parlamento per permettere a determinati immigrati di acquisire la cittadinanza italiana. Il dibattito si è acceso dopo le vittorie azzurre alle Olimpiadi, con il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha sponsorizzato lo ius sportivo: " Non riconoscerlo è aberrante, folle ". Parole che hanno preceduto quelle di Luciana Lamorgese, che non ci ha pensato due volte per sollecitare un compromesso perché " questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della società ".

L'apertura dei 5 Stelle

Ed ecco che nel giro di poco tempo pure i grillini non si sono sottratti dal tendere la mano al segretario del Partito democratico. In effetti un'apertura è arrivata grazie alle dichiarazioni del pentastellato Davide Crippa, secondo cui la discussione che di recente si è aperta sul tema della cittadinanza " richiede risposte concrete e condivise ". Così il capogruppo M5S alla Camera ha lanciato l'idea dello ius scholae, ovvero il diritto per i ragazzi figli di immigrati di diventare cittadini italiani dopo aver completato un ciclo di studi.

" Può rappresentare un'importante soluzione ", è la tesi di Crippa. Che ha ricordato come oggi nelle scuole italiane studino con i figli italiani circa 800mila bambini e ragazzi privi della cittadinanza italiana: " Non numeri, ma persone e storie che ci impongono di proporre e ottenere soluzioni e non di girare la testa dall'altra parte eludendo la questione ". Da qui la decisione di aprire alla questione della cittadinanza: " Il Movimento 5 Stelle non si tira mai indietro quando si parla di diritti e non intende farlo neanche stavolta ".

Ma c'è la fronda dei big 5S