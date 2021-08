Igiene intima in estate, i consigli per migliorarla

L’estate è la stagione in cui l’igiene intima necessita di grande attenzione. A causa delle condizioni climatiche e ambientali le irritazioni all’apparato genitale e soprattutto le fastidiose infiammazioni alle vie urinarie sono sempre in agguato. Infatti, si stima che infiammazioni come la cistite siano in aumento tra le donne durante le vacanze.

Contribuiscono a creare questo tipo di problemi le nuove abitudini alimentari legate alle alte temperature e alle ferie, l’eccessiva sudorazione, gli alti tassi di umidità. A causa di questi fattori aumenta la concentrazione batterica nelle parti intime, a cui si aggiunge il contatto diretto con i tessuti sintetici dei costumi da bagno e la sabbia che favoriscono il proliferare degli agenti patogeni.

Cosa evitare di fare per salvaguardare l’igiene intima

Ecco i principali errori che si fanno e che mettono a repentaglio la salute intima in estate, rischiando di rovinare le tanto attese vacanze:

non lavarsi regolarmente: il lavaggio delle parti intime va intensificato durante la stagione estiva soprattutto se si è al mare, così come prima e dopo l’attività sessuale;

sedersi sul bagnasciuga: il contatto diretto con la sabbia non fa bene alla salute delle parti intime. Di fatti la sabbia rappresenta un grande veicolo di batteri e funghi. Se entra a contatto con le parti intime bisogna cercare di lavarsi con acqua dolce nel breve tempo possibile;

indossare il costume da bagno per tante ore: il cloro e l'acqua del mare possono essere altamente irritanti;

stare a contatto con superfici ad alto rischio batteri: occorre prestare attenzione dove ci si siede soprattutto se si indossano shorts e minigonne;

usare le salviette igienizzanti: meglio lavarsi con l'acqua e un detergente perché molte salviette non rispettano il ph fisiologico e risultano aggressive.

Come curare l’igiene intima in estate

La prima raccomandazione per prevenire i principali disturbi intimi in estate come vaginiti, candida, micosi o cistiti è quella di lavarsi con acqua dolce la mattina e la sera. Se in vacanza si dispone di un bidet, il consiglio è di preferire la doccia alla vasca da bagno. Così facendo si evita il contatto con superfici condivise da altre persone. Per il lavaggio, meglio prediligere detergenti intimi delicati con un pH fisiologico acido (tra 4 e 5). Evitare di utilizzare le salviette umidificate che, a volte, tendono ad alterare la flora batterica.

Riguardo alla biancheria intima, in questo periodo dell’anno è da prediligere come tessuto per gli slip il cotone, poiché leggero e traspirante rispetto ai tessuti sintetici; al contrario, sono da evitare i jeans e gli abiti troppo stretti. Durante il ciclo mestruale il rischio di infezioni aumenta, quindi la frequenza del lavaggio delle parti intime deve essere garantita per evitare il ristagno negli assorbenti che facilita la proliferazione dei batteri. Se si va al mare, il costume da bagno bagnato non va tenuto addosso per troppe ore. Il telo da mare, inoltre, è strettamente personale e quindi non va condiviso con gli altri.

Si possono prevenire i principali disturbi intimi durante le vacanze anche prestando attenzione all’alimentazione. I nutrizionisti consigliano di fare il pieno di fibre. Quindi durante i giorni più caldi non devono mancare cereali integrali, legumi e verdure. Ad essi vanno associati i fermenti lattici, utili per equilibrare la flora batterica e l’ecosistema vaginale.