I francesi rosicano ancora: "Perché la partita va rigiocata"

Evidentemente ancora brucia in casa Francia per la meritata eliminazione da Euro 2020 per mano della "modesta", solo sulla carta, Svizzera di Vladimir Petkovic, maltrattata dall'Italia di Roberto Mancini nella seconda partita del girone di qualificazione. Motivo del presunto persistente bruciore riguarda una bizzarra richiesta di alcuni tifosi dei Blues: rigiocare la partita contro la Svizzera per un'irregolarità bizzarra, fantasiosa e priva di fondamento. I media francesi hanno parlato di dissidi interni nello spogliatoio, di equivoci tattici, di liti tra calciatori e dei giocatori con Didier Deschamps che a breve diventerà l'ex ct sostituito con ogni probabilità da Zinedine Zidane che ha lasciato il Real Madrid.

La folle richiesta

250.000 firme per far rigiocare la partita Francia-Svizzera, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Alcuni tifosi frances i, infatti, hanno avuto la brillante idea di far partire una petizione online chiedendo di rigiocare la gara. Motivo? Una presunta irregolarità nel rigore decisivo parato da Sommer all'asso del Psg Kylian Mbappé. Secondo i firmatari di questa curiosa petizione, infatti, il portiere non avrebbe avuto almeno un piede sulla riga di porta come da regolamento, allegando un fermo immagine. Peccato che Var e immagini ufficiali abbiano stabilito direttamente sul campo l'esatto opposto. Ovviamente la petizione non avrebbe avuto valore anche se si fossero raggiunte molte più firme ma evidentemente alcuni tifosi della Francia avevano voglia di perdere del tempo.

Quarti tutti da vivere

Domani, venerdì 2 luglio, si entrerà nel vivo dei quarti di finale e si partirà con Svizzera-Spagna, gustoso antipasto prima del big match delle 21 che si disputerà a Monaco di Baviera tra l'Italia di Roberto Mancini e il Belgio di Roberto Martinez. Le Furie Rosse stanno facendo pretattica ma pare possano recuperare sia Hazard che De Bruyne almeno per uno spezzone di partita.

Sabato 3 luglio poi gli altri due quarti di finale, sicuramente meno attrattivi, con Repubblica Ceca-Danimarca, giustiziere rispettivamente di Olanda e Galles, mentre in serata si chiuderà il quadro dei quarti di finale con la sfida tra l'Inghilterra di Southgate, una delle favorite alla vittoria finale, che se la vedrà contro l'Ucraina di Andrij Shevchenko e Mauro Tassotti che ha fatto fuori la Svezia.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?