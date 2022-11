Maca, il superfood dal potente effetto energizzante

La maca è una pianta erbacea originaria della Cordigliera delle Ande, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, ritenuta un superfood dall’effetto rigenerante ed energizzante: è chiamata infatti ginseng peruviano. Le sue radici sono commestibili e sono proprio quest’ultime che rendono la pianta molto usata in cucina per insaporire le pietanze.

Quali sono i benefici della maca

La radice di maca risulta essere fonte preziosa di vitamine come la vitamina C e la vitamina B. Quest’ultime combinate insieme aiutano a rinforzare efficacemente il sistema immunitario. La pianta è povera di grassi saturi e apporta all’organismo una buona dose di carboidrati e fibre.

Scopriamo insieme quali sono i principali benefici della maca.

fonte di energia: valido sostegno per coloro che svolgono sport a livello agonistico, aiuta a non percepire lo sforzo e la fatica fisica. È in grado di migliorare efficacemente le performance sportive ;

; rafforza il sistema immunitario: la vitamina C in essa contenuta permette di rinforzare l’organismo in vista dell’attacco di virus e batteri durante il periodo invernale;

in essa contenuta permette di rinforzare l’organismo in vista dell’attacco di virus e batteri durante il periodo invernale; antistress naturale: la presenza di flavonoidi e antiossidanti le donano una capacità terapeutica sfruttata al massimo per calmare gli stati d’ansia e di depressione . Questa pianta è infatti in grado di migliorare il tono dell’umore;

. Questa pianta è infatti in grado di migliorare il tono dell’umore; potente afrodisiaco: è in grado di incrementare il desiderio sessuale e aiutare nella risoluzione dei problemi di disfunzione erettile negli uomini grazie all’attività esercitata dai fitosteroli presente;

presente; allevia i sintomi della menopausa: questa pianta officinale contiene un ormone sessuale chiamato estradiolo che è in grado di ridurre la percezione di quelle sensazione psicofisiche tipiche della menopausa e che risultano difficili da gestire per molte donne come le vampate di calore, l’irritabilità, l’insonnia e la secchezza vaginale;

e che risultano difficili da gestire per molte donne come le vampate di calore, l’irritabilità, l’insonnia e la secchezza vaginale; protezione contro i raggi ultravioletti: applicare l’estratto concentrato di maca sulla pelle prima di esporsi al sole, aiuta a prevenire scottature, la formazione delle inestetiche rughe e lo sviluppo di rischiosi melanomi ;

; aumenta la concentrazione: ha effetti benefici sull’attività cognitiva del cervello. È in grado di potenziare la memoria e facilitare l’apprendimento nei periodi di stress psico-fisico. Indicata quando si è sotto-esame;

e facilitare l’apprendimento nei periodi di stress psico-fisico. Indicata quando si è sotto-esame; riduce l’ipertensione: assumere 3 grammi di maca in polvere giornalmente per un periodo di 12 settimane è un valido aiuto per ridurre la pressione arteriosa.

Usi e controindicazioni

In commercio la maca la si trova sotto forma di polvere o integratori. La prima viene spesso aggiunta nei frullati e per dar vita ad una bevanda dalle note esotiche. Quest’ultima dona un’immediata energia e vigore psico-fisico. Il suo consumo è consigliato soprattutto al mattino per una colazione energizzante. Gli integratori di maca si trovano in capsule e sono indicati nei periodi in cui si percepisce stanchezza e si fa fatica a concentrarsi.

La maca va assunta con moderazione e cautela perché nei casi di un uso eccessivo può portare insonnia e agitazione. L’utilizzo smodato inoltre può interferire con il regolare funzionamento della tiroide sviluppando delle disfunzioni gravi. Tra gli effetti collaterali si possono verificare problemi di mal di stomaco, digestione e bruciore. Il suo utilizzo è sconsigliato nei bambini, negli adolescenti e nelle donne in gravidanza e durante la successiva fase dell’allattamento.