Menopausa, perché seguire una dieta anti-aging

Un’alimentazione sana ed equilibrata è in grado di svolgere un ruolo prezioso al fine di mantenersi giovani e belle anche durante la menopausa.

Ci sono infatti alimenti ricchi di antiossidanti e vitamine che possono aiutarci ad alleviare alcuni sintomi fastidiosi di questa fase cruciale di noi donne come le vampate di calore, la sensazione di sentirsi gonfie, gli sbalzi d’umore e la ritenzione idrica.

In menopausa aumenta il bisogno di assumere in modo equilibrato proteine, grassi buoni sali minerali e soprattutto antiossidanti come flavonidi, polifenoli e carotenoidi. Il primo suggerimento è quello di curare molto l’idratazione dell’organismo sforzandosi di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

La formazione dei radicali liberi è maggiormente in agguato durante questa fase perché l’organismo tende ad accelerare il normale deterioramento delle cellule a causa dell’assenza di estrogeni. Quest’ultimi sono importantissimi per prevenire lo stress ossidativo. Questo fenomeno di riduzione di produzione di estrogeni comincia ad attivarsi nelle donne dopo i 40- 45 anni.

Quali sono gli alimenti anti-aging in menopausa

I nutrizionisti consigliano di seguire una dieta anti-agig puntando sull’assunzione di frutta e verdura ricche di vitamine, sali minerali e fibre. Ecco la lista degli alimenti che non devono mai mancare in una dieta anti-aging in menopausa: