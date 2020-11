Nivolumab, approvato il farmaco di Bristol Myers Squibb per la cura del carcinoma esofageo

Buone notizie nel campo del trattamento dei tumori: l'azienda Bristol Myers Squibb ha annunciato l'approvazione da parte della Commissione Europea del nivolumab, inibitore del checkpoint immunitario PD-1 (programmed death-1), progettato per potenziare il sistema immunitario al fine di ristabilire la risposta immunitaria anti-tumorale.

Il farmaco è dedicato al trattamento di pazienti adulti con carcinoma esofageo a cellule squamose avanzato non resecabile, recidivo o metastatico in seguito precedente chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino. Questa tipologia di tumore è la settima più comune, con 53mila nuovi casi l'anno solo in Europa (il 60% del totale), e la sesta causa di morte per cancro nel mondo. Il tasso di sopravvivenza relativa a cinque anni è del 10% e addirittura inferiore nei pazienti che ricevono diagnosi di malattia metastatica.

L'approvazione della Commissione Europea è stata decisa in seguito ai risultati di ATTRACTION-3, uno studio globale di fase 3, multicentrico, randomizzato e in aperto, sponsorizzato da Ono Pharmaceutical Co. Ltd Giappone. La ricerca è stata svolta su pazienti con tumore dell’esofago, refrattari o intolleranti alla terapia di combinazione di prima linea con farmaci a base di fluoropirimidina e platino.

Negli esiti della ricerca ATTRACTION-3 è apparso un evidente miglioramento, statisticamente significativo e clinicamente rilevante, della sopravvivenza globale nei pazienti che hanno ricevuto nivolumab rispetto alla chemioterapia, effettuata con docetaxel o paclitaxel. Anche la qualità di vita con nivolumab di Bristol Myers Squibb è risultata migliorata, rispetto al trattamento chemioterapico, con un numero inferiore di eventi avversi correlati al trattamento con nivolumab (65%) rispetto alla chemioterapia (95%).

Dal punto di vista della sicurezza, il profilo di nivolumab è risultato favorevole, soprattutto se messo a confronto con quello della chemioterapia (rischio di morte ridotto del 23%), e in linea con i precedenti studi effettuati sul medicinale nel trattamento di altri tumori solidi. Oltre all’Unione Europea, altri cinque Paesi inclusi Stati Uniti e Giappone, hanno approvato nivolumab per il trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma esofageo a cellule squamose avanzato non resecabile, recidivo o metastatico.