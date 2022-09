Pelle grassa, cure e rimedi per renderla perfetta

La pelle grassa è una condizione per cui la cute produce quantità eccessive di sebo. Quest’ultimo è normalmente prodotto dall’organismo per la salute naturale della pelle, ma se in eccesso, può conferirle un aspetto oleoso e favorire la comparsa di problemi come l’acne. Alla base ci sono sia fattori genetici che l’azione degli ormoni. È invece probabile che il ruolo dell’alimentazione sia molto più marginale rispetto a quanto si ritenesse in passato, anche se non si esclude che il cibo possa non essere coinvolto nella comparsa della pelle grassa.

Questo disturbo si manifesta quando le ghiandole poste sulla pelle del viso secernono quantità eccessive di sebo, modificando l'aspetto della pelle, che diventa visibilmente spenta. Il fenomeno è particolarmente diffuso tra gli adolescenti e solitamente si protrae fino ai 20-25 anni a causa di un' intensa attività degli ormoni, che svolgono un ruolo importante per lo sviluppo degli individui.

L'aspetto della pelle grassa

La cute è oleosa al tatto e ha un aspetto lucido, con il colorito spento (pelle asfittica). Non mancano inestetismi come macchie, brufoli, punti neri e arrossamenti. In queste situazioni è più facile che si sviluppino malattie della pelle come la dermatite seborroica o l'acne, ovvero l'infiammazione della cute che dà luogo a diverse formazioni cistiche e bolle.

I vari tipi

Genericamente si parla di pelle grassa, ma ne esistono vari tipi:

Oleosa: con un'intensa produzione di sebo liquido, che rende la pelle oleosa e lucida, con i pori particolarmente dilatati.

con un'intensa produzione di sebo liquido, che rende la pelle oleosa e lucida, con i pori particolarmente dilatati. Pelle grassa seborroica: quando l'attività ghiandolare è molto intensa e può diventare una patologia. I pori della pelle assumono il classico aspetto a buccia d'arancia.

quando l'attività ghiandolare è molto intensa e può diventare una patologia. I pori della pelle assumono il classico aspetto a buccia d'arancia. Pelle grassa asfittica: con sebo denso che rimane chiuso nei follicoli. Tutte le impurità rimangono in superficie e proprio da qui nascono i famosi comedoni, chiusi (punti bianchi) o aperti (punti neri).

con sebo denso che rimane chiuso nei follicoli. Tutte le impurità rimangono in superficie e proprio da qui nascono i famosi comedoni, chiusi (punti bianchi) o aperti (punti neri). Acneica: quando sulla sua superficie appaiono pustole, brufoli, macchie e altri inestetismi. In questi casi vi è una penetrazione di microbi e batteri.

quando sulla sua superficie appaiono pustole, brufoli, macchie e altri inestetismi. In questi casi vi è una penetrazione di microbi e batteri. Pelle mista: è una variante della pelle grassa, dove la cute presenta solo alcune zone grasse e brufoli sono in alcune zone del viso.

Le cure più addatte

Per limitare la formazione di sebo e per il trattamento di questo inestetismo della pelle, è importante seguire una serie di consigli:

Utilizzare detergenti delicati , eventualmente addizionati con sostanze che inibiscono la proliferazione batterica, in modo da non irritare la pelle.

, eventualmente addizionati con sostanze che inibiscono la proliferazione batterica, in modo da non irritare la pelle. Almeno una volta a settimana pulire i pori sfruttando l'azione del vapore o di un getto di acqua calda (fare estremamente attenzione in questi casi, per evitare scottature o ustioni. Se si è poco pratici, è consigliabile rivolgersi ad un centro estetico esperto), effettuando anche un trattamento esfoliante così da levigare la pelle conferendole una nuova luminosità. È necessario poi chiudere i pori con l'uso di un tonico non eccessivamente aggressivo.

sfruttando l'azione del vapore o di un getto di acqua calda (fare estremamente attenzione in questi casi, per evitare scottature o ustioni. Se si è poco pratici, è consigliabile rivolgersi ad un centro estetico esperto), effettuando anche un trattamento esfoliante così da levigare la pelle conferendole una nuova luminosità. È necessario poi chiudere i pori con l'uso di un tonico non eccessivamente aggressivo. Scegliere i cosmetici adatti che siano in grado di contrastare l'iperproduzione di sebo, idratando la pelle in profondità.

che siano in grado di contrastare l'iperproduzione di sebo, idratando la pelle in profondità. Proteggere la pelle dal sole, visto che la cute reagisce ai raggi UV aumentando il proprio spessore e facilitando così la formazione di punti neri.

visto che la cute reagisce ai raggi UV aumentando il proprio spessore e facilitando così la formazione di punti neri. Evitare struccanti o detergenti senza risciacquo.

Seguire un' alimentazione sana e controllata , limitando il consumo di grassi animali, zuccheri, alcool e preferendo, invece, pesce, carni bianche, cereali integrali, frutta e verdura fresca

, limitando il consumo di grassi animali, zuccheri, alcool e preferendo, invece, pesce, carni bianche, cereali integrali, frutta e verdura fresca Dedicarsi regolarmente all'attività fisica e bere molta acqua

