Lo smartphone fa male ai giovani? Cosa dice la scienza

Smartphone e pc, se utilizzati troppo a lungo durante la giornata e con comportamenti reiterati nel tempo, fanno male alla salute dei nostri adolescenti.

Cosa dice la ricerca

Le conferme arrivano da uno studio multicentrico di HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - C omportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) che ha preso in esame ragazzi europei e nord-americani di 11, 13 e 15 anni. La ricerca, pubblicata dall'Oms nel 2021, prende in esame il periodo compreso tra il 2012 e il 2018. Stare troppo a lungo con gli occhi su uno schermo, infatti, farebbe sviluppare problematiche quali ansia, depressione e autolesionismo che emergono prima dei 15 anni. È chiaro che la pandemia mondiale abbia contribuito ad acuire questo fenomeno: gli adolescenti sono stati costretti a vivere ogni giorno in casa e, inevitabilmente, le ore davanti smartphone e computer sono aumentate. La ricerca, però, prende in esame il periodo pre-pandemico e per questo ancor più preoccupante.

La condizione generale nel 2021

L'ultimo rapporto pubblicato in questi giorni dall'Unicef fotografa una situazione mondiale aggravata anche dal Covid: oltre il 13% degli adolescenti di età compresa tra 10 e 19 anni vive con un disturbo mentale diagnosticato come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Questo situazione interessa 89 milioni di ragazzi adolescenti e 77 milioni di ragazze adolescenti. " Il rapporto richiede investimenti urgenti nella salute mentale di bambini e adolescenti in tutti i settori, non solo nella salute. Sostiene interventi comprovati in settori come la salute, l'istruzione e la protezione sociale, come i programmi per i genitori e l'intera scuola. E chiede alle società di rompere il silenzio che circonda la salute mentale, affrontando lo stigma, promuovendo la comprensione e prendendo sul serio le esperienze dei bambini e dei giovani ".

L'importanza dello sport

Tra problematiche legate a smartphone, pc, videogiochi e pandemia, una via d'uscita concreta è quella di svolgere attività fisica, che contribuisce a migliorare nettamente il benessere mentale e rende l'umore positivo. Viceversa, " trascorrere più di due ore al giorno davanti a uno schermo aumenta i disturbi psicosomatici (mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, obesità, irritabilità, difficoltà nel prendere sonno...), incide negativamente sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo ", afferma a Repubblica il professor Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. L'esperto consiglia ai genitori che, se non trattato, il " malessere mentale può incidere sullo sviluppo dei nostri figli, sulle tappe educative e altri aspetti della salute fisica in genere ".

Cosa può fare la famiglia

Trattandosi di problematiche legate ai giovanissimi, il compito della famiglia è fondamentale: educazione sociale, empatia, più tempo da dedicare ai figli ogni giorno e controllare il tempo che trascorrono online cercando di limitarne le ore prima che possano provocare danni alla loro salute mentale. Oltre allo sport, sarà importante spingerli a fare nuove amicizie e interagire con i coetanei non online ma dal vivo: in questo modo entreranno in circolo anche endorfine e serotonina, le molecole che favoriscono il buon umore. Nei casi estremi, si può applicare il controllo parentale sui cellulari, limitando in qualche modo le ore passate sullo smartphone: la "colpa" maggiore è dei social quali Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok, che nel 2022 sarà l'app più scaricata al mondo dai giovanissimi. Un ulteriore motivo per giocare d'anticipo con i propri figli.