Salmone: tutte le proprietà benefiche per il nostro organismo

Molto noto il suo impiego nella cucina giapponese, per la preparazione di sushi e sashimi, il salmone rappresenta uno degli alimenti più ricchi di Omega3 (grassi polinsaturi considerati essenziali per l'organismo). Ma non solo. Tante le proprietà nutrizionali che lo caratterizzano e che fanno bene al nostro organismo se mangiato nelle giuste quantità. Una moderazione nel suo consumo è necessaria infatti perché sebbene questo pesce sia pregiato e contenga tanti elementi benefici è allo stesso tempo ricco di grassi.

Pesce versatile nelle tavole

Appartenente alla famiglia Salmonidae, il salmone che generalmente troviamo nelle nostre tavole è quello norvegese che, a sua volta, è considerato l’unica specie autoctona in Europa. Si tratta di un pesce molto pregiato che si presta a diverse ricette in cucina: dagli antipasti, ai primi, fino ai secondi. Per non parlare poi della sua importanza nella cucina giapponese: il salmone in salsa teriyaki ad esempio, è un piatto rinomato e amato anche in Italia. Teriyaki non è altro che l’unione di due parole: teri, che vuol dire lucido (grazie alla salsa di soia) e yaki, ossia cotto sulla piastra.

Proprietà e benefici del salmone

Il salmone è un pesce ricco di benefici. Però bisogna stare attenti a consumarlo nelle giuste quantità perché allo stesso tempo si tratta di un alimento ad alto contenuto di grassi. In ogni 100 grammi di prodotto si trovano circa 200 Kcal e il 13% di lipidi. Le calorie si riducono notevolmente se consumate nella forma affumicata. Tanti gli elementi che fanno bene al nostro organismo. Omega3 in primis. La loro funzione è molto importante per abbassare il colesterolo "cattivo" e favorire l’avanzamento di quello "buono". Gli Omega3 contrastano i radicali liberi, rallentano l’invecchiamento di cellule e tessuti, proteggono l’apparato cardiovascolare, prevengono i tumori, le infiammazioni e contrastano l’artrite. La loro presenza è importante anche per prevenire trombosi, ictus e ipertensione. Il salmone contiene anche tanti sali minerali la cui funzione è quella di garantire il corretto sviluppo di tessuti e organi. Consentono inoltre al nostro corpo di produrre energia e mantenere il giusto equilibrio idrosalino necessario per dare forza ai muscoli e sostegno al sistema nervoso. Infine, la presenza delle vitamine del gruppo B, aiuta a stimolare le funzioni celebrali, la produzione dei globuli rossi, favorisce la circolazione del sangue e la digestione degli alimenti.

Controindicazioni

Sebbene il salmone sia un pesce ricco di sostanze benefiche per il nostro corpo è anche vero che occorre fare attenzione a possibili controindicazioni. Come detto prima è un pesce ricco di grassi e calorie, motivo per il quale gli esperti consigliano il suo consumo solo una volta a settimana. Inoltre è opportuno consumarlo cotto: in questo modo si possono eliminare eventuali sostanze tossiche. Altro consiglio utile è quello di non abbinare il salmone a formaggi e latticini. Sebbene questo pesce sia ricco di Omega3, è sempre opportuno evitare di consumarlo assieme ad alimenti che contengono colesterolo. Per chi soffre di ipertensione, il consiglio è quello di evitare questo pesce perché contiene sodio e quindi favorisce la ritenzione idrica. Questa specie assorbe metalli pesanti che sono presenti nelle acque, motivo per il quale la sua assunzione è sconsigliata in gravidanza.