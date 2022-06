La sindrome di Hunt: ecco cos'è la paralisi di cui soffre Justin Bieber

Il famosissimo idolo dei giovanissimi, Justin Bieber, ha dovuto annullare il suo tour musicale a causa di una paralisi che ha colpito il suo viso e che adesso ha una precisa identità: si tratta della Sindrome di Ramsay Hunt, provocata dall'herpes zoster oticus, un'infezione dell'orecchio causata dalla riattivazione del virus varicella-zoster.

Cosa succede

Nonostante la criticità, Bieber ha voluto mostrare al mondo come il suo viso fosse parzialmente paralizzato da questa patologia neurologica di origine virale che può bloccare i nervi presenti su una parte del viso. " Come potete vedere, dalla parte di quest’occhio non riesco a muovere la palpebra. Non riesco a sorridere da questo lato della mia faccia. Questa narice resta ferma ", ha dichiarato l'artista su YouTube. Gli esperti spiegano che questa sindrome sia abbastanza rara e si manifesta quando il virus della varicella riesce ad infettare un preciso nervo presente sulla testa e che si trova vicino all’orecchio interno. Anche se questo nervo non si trova propriamente in viso, riesce a paralizzare anche tutti gli altri presenti sul volto oltre a formare alcune vesciche sul rivestimento interno ed esterno dell'orecchio ma anche vicino a naso e bocca.

Cause e sintomi

Niente panico, sia chiaro: è pur sempre una patologia rara e chi ha avuto la varicella non deve cominciare a fare strani incubi. A volte, però, questo virus riesce a riattivarsi anche dopo anni perché, nel frattempo, era rimasto "dormiente" proprio sui nervi. A quel punto, ecco che l'infezione può manifestarsi e diventare grave soprattutto nei soggetti deboli, anziani e chi ha un sistema immunitario magari già compromesso da altre patologie. Come ricorda il Corriere, la sintomatologia più frequente è innanzitutto quella appena descritta con paralisi dei muscoli facciali e oltre a eruzione cutanee e veschiche nell'orecchio.

Proprio quest'organo può essere colpito anche dalla perdita dell'udito nell'area colpita che può essere momentanea o permanente, il dolore nella zona interessata e la difficoltà nel chiudere un occhio. Oltre a questi sintomi, possono verificarsi anche vertigini della durata di molti giorni o intere settimane, occhi secchi e bocca con scarsa salivazione e difficoltà nel gusto. Essendo colpito esattamente metà volto, una parte sarà completamente ferma mentre l'altra avrà difficoltà a fare qualsiasi cosa, dal mangiare al dormire alle problematiche che riguardano l'espressione.

Quali sono i trattamenti

Per curarla, rivolgendosi ovviamente ad un esperto, saranno necessari steroidi quali il prednisone utile a ridurre l'infiammazione e farmaci antidolorifici. Alcune volte i medici prescrivono antivirali come quelli anti-herpes quali aciclovir o valaciclovir. Non si sa, perché varia da caso a caso, quanto tempo è necessario per guarire pienamente dalla sindrome di Ramsay Hunt: molte persone hanno bisogno di alcuni mesi ma, prima si riesce a diagnosticare, maggiori saranno le capacità per una veloce ripresa. Di solito colpisce le persone adulte al di sopra dei 60 anni e, ovviamente, a essere più esposti saranno coloro i quali avranno avuto la varicella.