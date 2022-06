Justin Bieber choc: "Un virus mi ha paralizzato metà faccia. Non so quando tornerò sul palco"

Il morbo di Lyme e la mononucleosi cronica questa volta non c'entrano. Justin Bieber è stato costretto a sospendere il tour a tempo indeterminato per colpa di un virus, che lo ha colpito all'orecchio e gli ha paralizzato metà volto. Lo ha svelato lui stesso in un video pubblicato sui suoi canali social: " Come potete vedere dalla mia faccia, non sto bene. Ho la sindrome di Ramsay Hunt, un virus che ha attaccato i nervi del mio orecchio e mi ha paralizzato la parte destra del visoo ".

Due giorni fa la popstar canadese aveva annullato due concerti a Toronto e uno a Washington DC, che facevano parte del suo tour mondiale, parlando vagamente di una malattia che era peggiorata. Il cantante non aveva, però, menzionato di quale malattia si trattasse. In molti hanno pensato che i sintomi del morbo di Lyme e della mononucleosi, che lo avevano colpito due anni fa, si fossero ripresentati. Ma in realtà Justin Bieber è stato colpito da un altro virus, la sindrome di Ramsay Hunt, una " malattia piuttosto seria ", come l'ha definita l'artista, che aggredisce i nervi dell'orecchio e che gli ha provocato una paralisi parziale del viso.