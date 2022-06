Spossatezza estiva? Ecco gli alimenti alleati per combatterla

Senso di spossatezza più del solito, fatica a fare movimento e mancanza di concentrazione. Questi sono i primi segnali dell'arrivo della stagione estiva che, concedendo temperature calde e, a volte, anche afose, chiede al nostro organismo un maggior dispendio di energie con la conseguenza di farci sentire privi delle forze di cui normalmente disponiamo. Per alcune persone l'arrivo dell'estate diventa un vero e proprio problema perché, tendono a ridurre la quantità di impegni giornalieri per mancanza di energie. Gli esperti ci vengono in soccorso con qualche consiglio su come nutrirci per combattere questo malessere.

Il soccorso che arriva dai sali minerali

Per far fronte alla sensazione di spossatezza i medici consigliano cibi a base di sali minerali. Potassio e magnesio in primis. Elementi questi che il nostro corpo tende a consumare in modo più veloce a causa della maggiore sudorazione e dell'alimentazione che, in questo periodo, diventa più disordinata. La presenza di questi due sali minerali è fondamentale per tanti motivi. Il potassio regolarizza l'attività cardiaca, rende bassi i rischi di aterosclerosi, prevenendo la formazione di placche e trombi nelle arterie. Ma non solo, questo minerale riduce la sensazione di fatica e previene i crampi muscolari. Il magnesio stimola la produzione di insulina e quindi è fondamentale per regolare la presenza di zuccheri nel sangue; ha l'effetto di rendere la pressione arteriosa regolare e favorire il buon funzionamento dell'attività cardiocircolatoria. Altre funzioni sono quelle legate alla prevenzione della stanchezza mentale, dell'insonnia e dei problemi muscolari.

Quali sono gli alimenti che contengono potassio e magnesio

Una corretta alimentazione, che contenga soprattutto potassio e magnesio, diviene di fondamentale importanza per affrontare meglio questo periodo. Ed allora quali sono gli alimenti da non farci mancare? Ecco cosa dicono gli esperti. Per fare scorta di potassio occorre mangiare le verdure e, precisamente, lattuga, rucola, carote, cetrioli, pomodori, zucchine, bietole. Contengono molto potassio anche i frutti come mele, pere, anguria, pesche, albicocche e gli agrumi in generale. Il magnesio oltre ad essere presente nelle verdure allo stesso modo del potassio, si trova anche nei legumi, nella frutta secca come mandorle e noci, e nei cereali integrali.

Altri comportamenti di cui tener conto

Seguire una buona alimentazione non è l'unico consiglio da applicare contro il senso di spossatezza. Anche lo stile di vita fa la sua parte. Per questo motivo è consigliato riposare bene. Questo vuol dire dormire almeno otto ore cercando di mantenere regolare l'orario in cui si va a a letto e in cui ci si alza. Inoltre prima di addormentarsi è meglio mettere da parte tutti i dispositivi elettronici come smartphone e tablet perché hanno l'effetto di ritardare l'arrivo del sonno. Durante il giorno è bene bere dell'acqua evitando le bibite gasate o contenenti molto zucchero. Meglio se l'acqua è fresca. Se si ha la possibilità, ogni tanto è meglio soffermarsi a rinfrescarsi il viso e le braccia. Questo gesto ha l'effetto di donarci un po’ di refrigerio.