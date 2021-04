Stanze degli abbracci, così Bristol Myers Squibb supporta gli anziani nelle RSA

Dieci nuove stanze per gli abbracci in dieci RSA presenti sul territorio italiano. È questo il risultato dell’iniziativa di Bristol Myers Squibb a supporto degli ospiti delle strutture durante la pandemia da coronavirus che ancora sta colpendo la nazione.

Il risultato è stato raggiunto grazie alle donazioni dei dipendenti, raddoppiate poi dall’intervento diretto dell’azienda che ha tra i suoi valori fondanti quello dell’inclusione. Il progetto fa parte delle numerose iniziative messe a punto da Bristol Myers Squibb a sostegno delle comunità e delle categorie più fragili, tra le più duramente colpite durante l’emergenza Covid-19.

È proprio grazie alle stanze degli abbracci che molti ospiti delle RSA sono riuscite ad avere un contatto fisico con i propri cari. In questo modo, il tutto avviene rispettando i protocolli di sicurezza attualmente in vigore, senza però dover rinunciare al valore del supporto emotivo rappresentato dalla vicinanza con le persone amate.