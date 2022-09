Tre anni di Covid: come è cambiato il tempo di incubazione del virus

La pandemia Covid-19 ci tiene compagna da quasi tre anni, quando un'infezione mai vista prima si è diffusa dal mercato di Wuhan a tutto il resto del mondo. Da quel momento, di acqua sotto i ponti ne è passata moltissima e il virus non è più quello originario grazie soprattutto ai vaccini che ne hanno limitato enormemente la pericolosità e fatto diventare, pian piano, quasi come una forte influenza. Per adattarsi all'uomo e sopravvivere, Sars-CoV-2 ha sviluppato numerose varianti: da Alfa a Centaurus passando per Delta e Omicron, sono cambiati anche i tempi con cui l'organismo sviluppa la malattia.

Quanto dura l'incubazione

Uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association Network Open dimostra che si sono abbassati notevolmente i tempi di incubazione del virus, ossia quanto tempo impiega il Covid-19 a manifestarsi con i sintomi da quando ci si infetta. Un team guidato da scienziati della Peking University e della Tsinghua University, di Pechino che ha eseguito la revisione di ben 142 studi per un totale di oltre 8mila pazienti (8.112), hanno visto che si è passati dai cinque giorni di Alfa a meno di tre giorni e mezzo per la variante Omicron. La riduzione dei tempi si è osservata anche con Beta (4,5 giorni) e con Delta (4,41): come ci hanno detto anche i nostri esperti, il virus è più contagioso che in passato ma molto meno aggressivo, ecco perché i sintomi si sviluppano prima e ci si può reinfettare due o tre volte.

"Continua evoluzione"

" Questi risultati suggeriscono che Sars-CoV-2 si è evoluto ed è mutato continuamente durante la pandemia, producendo varianti con diversa trasmissione e virulenza più elevata", hanno scritto gli autori. Capire quale è l'esatto periodo di incubazione delle diverse varianti è " un fattore chiave nella determinazione del periodo di isolamento ": è chiaro, prima si manifesta la malattia e prima il soggetto infettato è bene che eviti i contati per non diffondere ulteriormente il virus. In generale, poi, diventa di fondamentale importanza sapere quanto tempo impiega un virus a replicarsi perché consente di capirne l'evoluzione e mettere in atto le contromisure per evitare i cluster di contagio oltre a progettare " misure volte a ridurre la trasmissione locale ".