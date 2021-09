Tutti i vantaggi del bicarbonato di sodio per il nostro benessere

Il bicarbonato di sodio è un prodotto semplice da usare, versatile, economico e anche complice del nostro benessere. Proprio per questo motivo, non manca mai nelle case. Ottimo come antibatterico e antinfiammatorio, trova diverse applicazioni anche per l’igiene personale.

Con il bicarbonato si possono fare infatti deodoranti per le ascelle, shampoo, scrub e pediluvi. La sua utilità si presta a tanti aspetti della vita quotidiana e non sempre tutti ne conoscono le grandi potenzialità. Si tratta di un sale di sodio dell’acido carbonico che si trova facilmente reperibile in commercio.

L’origine del bicarbonato di sodio

Le origini del bicarbonato di sodio hanno radici molto lontane. Il suo primo utilizzo è stato fatto in Egitto, dove veniva utilizzato per produrre sapone, pulire gli indumenti, realizzare cosmetici, ma anche per i processi di imbalsamazione. In seguito il bicarbonato ha trovato applicazione anche nella quotidianità dei greci e dei romani.

Nel 1861, è stato prodotto in modo sintetico con un processo ideato dal chimico belga Ernest Solvay. Metodo sicuro che viene utilizzato tutt’oggi. Leggermente abrasivo, non infiammabile e inodore, si scioglie facilmente nell’acqua. Ecco come può essere utilizzato.

Gli usi per proteggere l’organismo

Una delle caratteristiche principali del bicarbonato di sodio è quella di avere proprietà purificanti e antinfiammatorie. Favorisce la digestione togliendo il senso di pesantezza e il mal di stomaco. Già i nostri antenati usavano sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua per sentirsi più sollevati qualche minuto dopo.

Il bicarbonato allevia anche il mal di gola e libera le vie respiratorie in caso di influenze. Nel primo caso occorrerà fare dei gargarismi sciogliendo la dose di un cucchiaino in un bicchiere di acqua tiepida. Nel secondo, basta fermarsi dieci minuti e respirare il vapore di un pentolino d’acqua in cui si è sciolto un cucchiaio di questo sale. Bere un bicchiere al giorno di acqua e il solito cucchiaino, aiuta il fegato nella sua funzione diretta ad eliminare gli acidi presenti nel corpo.

L’utilizzo di questo prodotto serve a contrastare anche l’affaticamento muscolare. È consigliabile pertanto, dopo aver praticato attività sportiva, aggiungere nella vasca da bagno alcune dosi (regolatevi ad occhio, in base alla quantità dell’acqua) di bicarbonato. Si riattiverà la circolazione e una volta fuori, la sensazione di sollievo sarà la prima cosa che si avvertirà.

Fastidi e rossori dopo le punture d’insetto? Ecco come fare: basta semplicemente mescolare acqua e bicarbonato fino a creare un impasto e poi cospargerlo nella zona interessata.

Alleato per l’igiene personale e la bellezza

Se abbiamo dimenticato di comprare il deodorante per le ascelle e ce ne accorgiamo in ritardo, non perdiamoci d’animo. Se c’è il bicarbonato in casa, non corriamo rischi di cattivi odori. È sufficiente mescolarne un po’ in alcune gocce d’acqua, creare un impasto e cospargerlo sulle ascelle per qualche minuto. Un rapido risciacquo e il gioco è fatto. Il cattivo odore tarderà ad arrivare perché eliminato dalle proprietà antibatteriche di questo sale.

E se abbiamo finito lo shampoo? No problem. Anche in questo caso c’è la soluzione. Lo stesso composto può essere usato per massaggiare la cute prima di procedere al risciacquo. Una soluzione che può essere usata anche quando notiamo che il cuoio capelluto risulta appesantito dall’uso degli stessi prodotti.

Se vogliamo denti più bianchi, si può aggiungere un pizzico di bicarbonato sul dentifricio. Attenzione però a non farlo tutti i giorni: potrebbe rovinare lo smalto. Anche la pelle del viso e del corpo possono trarre beneficio dal bicarbonato con degli scrub casalinghi. Basta un cucchiaino in mezza tazza d’acqua e cospargere la parte interessata; la pelle apparirà subito più liscia e levigata. Questo sale è ottimo anche per il pediluvio in acqua calda: rende la pelle più morbida ed elimina i cattivi odori.