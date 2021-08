Gli Usa approvano la "droga dello stupro": ecco a cosa servirà

L’acido gamma-idrossibutirrico (GHB) meglio conosciuto come la "droga dello stupro" per eccellenza, negli Stati Uniti adesso può essere prescritta per curare l'ipersonnia idiopatica negli adulti, disturbo caratterizzato da eccessiva sonnolenza durante il giorno per il quale si dorme anche 9-10 ore ma senza svegliarsi riposati.

Cos'è il farmaco e come si usa

Quella che è a tutti gli effetti una sostanza stupefacente inserita dagli Usa nella tabella 1 della Legge sulle Sostanze Controllate, in Italia è utilizzata per curare la dipendenza da alcool. La Food And Drug Administration (FDA) americana, l'organismo che si occupa di regolamentare prodotti alimentari e farmaceutici sul territorio americano, lo ha eletto il primo trattamento approvato per la cura dell’ipersonnia idiopatica di cui soffrono circa 40mila americani. Il trattamento è simile a quello della narcolessia anche se mancano l'improvvisa e transitoria perdita del tono muscolare, le allucinazioni ipnagogiche e la paralisi al risveglio. La notizia è stata riportata dal NYTimes che ha parlato del farmaco Xywav, prodotto dall'azienda irlandese Jazz Pharmaceuticals, con sede a Dublino. Si tratta di una soluzione orale già approvata in passato per la narcolessia, la cui sperimentazione è stata discussa durante il meeting annuale dell'American Academy of Neurology del 2021: secondo l’American Journal of Medicine Care, i risultati della fase 3 hanno mostrato un significativo miglioramento dei sintomi rispetto alle persone che hanno assunto il placebo.

Il rovescio della medaglia

Il GBH ma anche la gamma-butirrolattone (GBL) e butandiolo (BD) sono sostanze simili meglio conosciute come gocce KO o Liquid Ecstasy. Per le loro caratteristiche, si prestano particolarmente per scopi subdoli che possono trasformarsi in violenza sessuale: si tratta di polveri incolori o di liquidi dal sapore salato o leggermente saponoso, praticamente inodori. Sono idrosolubili e possono essere aggiunte facilmente alle bevande di nascosto. Già quindici minuti dopo l’assunzione si manifesta uno stato di euforia che si trasforma poi in stanchezza. Le gocce KO rafforzano, inoltre, gli effetti di altre droghe assunte contemporaneamente. Se il dosaggio è eccessivo, insorgono nausea, stati di stordimento e profonda incoscienza, insufficienza respiratoria. Al risveglio, le vittime non ricordano più nulla. Le sostanze utilizzate per facilitare lo stupro possono avere effetti sedativi, ipnotici, dissociativi e/o causare l'amnesia e possiedono la caratteristica di poter essere somministrate alla vittima, insieme a cibi o bevande, senza che questa se ne renda conto. Nei paesi anglosassoni, l'atto di aggiungere tali sostanze alle bevande è noto come drink spiking ed è considerato reato anche se non seguito da un'aggressione o altro tipo di violenza.

"Seri problemi di sicurezza"