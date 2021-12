Vaccino e miocardite: ecco le indicazioni dei cardiologi

Una delle maggiori preoccupazioni collegate al vaccino anti-Covid è legata al rischio di miocardite nei giovani come capitato in rari casi sulle ormai milioni di somministrazioni. I cardiologi, adesso, hanno una risposta positiva sul decorso di questa sintomatologia che risulta essere tranquillo e con sintomi leggeri.

Cosa dice lo studio

A dirlo sono i risultati di uno studio appena pubblicato su Circulation a cura dell'Università dello Utah a Salt Lake City, negli Stati Uniti, che ha preso in esame 140 adolescenti con età media di 15,8 anni nei quali si è sviluppata una miocardite entro un mese dalla vaccinazione con siero a Rna messaggero. Tra questi, 91 casi sono stati confermati mentre in 49 di essi la correlazione è stata considerata probabile.

Il sintomo più comune lamentato dai giovanissimi è stato il dolore al torace. In oltre quattro casi su cinque, questo è stato curato con farmaci antinfiammatori non steroidei. In quei casi in cui si è reso necessario il ricovero, la degenza non è stata superiore alle 48 ore.

Rapporto rischi-benefici favorevole

Questo studio, affermano i cardiologi, è un ulteriore passo in avanti sul rapporto rischi-benefici della vaccinazione Covid-19 che rimane sempre nettamente favorevole ai benefici perché, come è stato osservato per i 140 casi, tutti i pazienti hanno visto risolversi la problematica e la miocardite è sparita.

E poi, sottolineano gli stessi specialisti, è molto più probabile una patologia cardiaca a seguito dell'infezione del virus rispetto al vaccino. Un po' di numeri a suffragio delle tesi: 15 casi di miocardite ogni 100mila vaccinati sotto i 30 anni " lievi e a rapida risoluzione nel 95% dei casi ".

"Miocarditi eventi rari"

La fascia più a rischio per questa complicanza rimane, comunque, quella dei giovanissimi con 70 miocarditi ogni milione di dosi somministrate a pazienti tra 16 e 17 anni. E poi, sono più colpiti gli uomini rispetto alle donne nell'età 16-29 anni: per queste ragioni rimane sempre fondalemtale la farmacovigilanza che non smette di essere costantemente attiva ed ha " un ruolo fondamentale ", afferma a Repubblica Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (Sic).