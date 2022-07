"Wearable device", i supporti hi-tech che aiutano la salute

Il settore dei “wearable device” (dispositivo indossabile, ndr) è in grande crescita e oggi esistono numerosi gadget tecnologici, che ci aiutano a gestire l’attività fisica, contare i passi e monitorare la qualità dell’aria. Sono i wearable device tutti i ‘dispositivi che si indossano’. L'esemplio classico, e anche il più diffuso, è quello degli smartwatch, ovvero i piccoli computer da polso. Ma non sono gli unici. Sostanzialmente in commercio se ne trovano di tre diverse tipologie:

, quelli che per essere operativi hanno bisogno della connessione ad un altro device. Come ad esempio, gli orologi non dotati di sim o i braccialetti che si usano per monitorare l’attività fisica, i cui dati sono utilizzabili solo dopo averli ‘scaricati’ su un altro hardware. Smart Accessories , dispositivi che si connettono alla rete e che possono svolgere alcune funzioni senza il supporto di altri dispositivi.

, dispositivi che si connettono alla rete e che possono svolgere alcune funzioni senza il supporto di altri dispositivi. Smart Wearables, dispositivi che funzionano in modo completamente autonomo, riuscendo non solo a connettersi ma anche a svolgere azioni complesse, come la navigazione o il download.

Da una fase iniziale in cui venivano considerati assolute innovazioni solo per pochi, gli ultimi modelli dei dispositivi che monitorano l’attività fisica, oltre ad essere diventati alla portata di tutti, si sono molto evoluti. Quasi tutti i modelli possiedono un cardiofrequenzimetro, misurano l’idratazione del corpo e i livelli di ossigeno nel sangue. Quelli specifici per gli sportivi controllano i movimenti corretti da eseguire per non avere infortuni e, grazie a un sistema composto da differenti accelerometri, avvisano nel momento in cui il movimento viene eseguito in modo sbagliato. Tutti i dati ottenuti con questi device, possono anche essere utilizzati per la ricerca nel campo medico sanitario e nella prevenzione di alcune patologie croniche.

I massaggiatori muscolari

Si tratta di particolari strumenti che eseguono pressioni, in alcune zone del nostro corpo. Questo tipo di massaggio è molto indicato per atleti e sportivi ma ne possono trarre giovamento tutti. I benefici del massaggio muscolare sono molti e servono soprattutto per:

Attenuare la tensione muscolare

Alleviare lo stress

Attenuare il dolore delle contratture muscolari

Prevenire gli infortuni (da usare prima degli allenamenti o di performance sportive)

Attivare la circolazione linfatica e sanguigna

Risolvere i crampi e le contusioni

Aiutare ad eliminare le tossine che il corpo ha accumulato durante la giornata

Il massaggio muscolare nasce principalmente per uso terapeutico, particolarmente utile in presenza di stiramenti, contratture, muscoli ipertonici o ipotonici. Generalmente questo trattamento è mirato ad alcune zone del corpo dove è presente ad esempio la contrattura, ma anche per le zone limitrofe dei muscoli che si vanno a massaggiare, visto che quasi sempre le tensioni o i traumi di un muscolo, coinvolgono anche quelli vicini e le articolazioni connesse.

Come detto, il massaggio muscolare è praticato soprattutto dagli atleti, sia prima di una performance, che dopo lo sforzo fisico, in modo da ottenere migliori prestazioni e un tempo di defaticamento minore, e di conseguenza la ripresa veloce del muscolo. Questi benefici sono dovuti alla stimolazione della circolazione sanguigna, che apporta ossigeno ai muscoli e alla stimolazione del sistema linfatico, che permette l’eliminazione delle tossine accumulate durante lo sforzo fisico.

Il prodotto consigliato:

Pistola per massaggio muscolare. Aiuta ad alleviare i dolori muscolari, l'indolenzimento e la rigidità. Stimola il flusso sanguigno, elimina l'acido lattico e aiuta ad accelerare il riscaldamento muscolare e il conseguente recupero. Possiede 30 impostazioni di velocità, regolabili. Con le oltre 4.800 oscillazioni al minuto, raggiunge i tessuti profondi fino a 8-12 mm. Dotato di 6 diverse testine di massaggio, completamente ergonomiche, per le varie zone come collo, schiena, polpacci, gambe, spalle, glutei, per soddisfare le diverse esigenze di rilassamento muscolare. Aldom

I purificatori d’aria

La qualità dell’aria negli ambienti interni non è così pulita come si può pensare, ed è un fattore da non sottovalutare per la salute, soprattutto quando ci si soggiorna per molte ore. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha posto l'accento su questo “invisibile” ma importante problema, dichiarando che l’inquinamento indoor è dalle 5 alle 50 volte maggiore rispetto a quello esterno, ed è responsabile di molti problemi legati alla salute. I purificatori d’aria sono dispositivi elettronici che aiutano ad eliminare allergeni, inquinanti e tutti gli elementi che, nel lungo periodo, possono creare questi danni. Simili ai condizionatori portatili, ma capaci di depurare l’aria, agiscono filtrando le sostanze che sono abitualmente presenti nell’ambiente, tra cui:

Acari

Fumo

Molecole chimiche volatili presenti negli arredi o nei tessuti

Muffe

Odori sgradevoli

Pollini

Polveri sottili

Sono infatti queste particelle di dimensioni nanometriche, per le quali il nostro organismo non ha difese sufficienti. Venendo inalate tramite la respirazione, entrano nel nostro organismo a vari livelli, causando la comparsa di patologie più o meno gravi. In questo caso i purificatori d'aria non sono semplicemente elettrodomestici, ma veri e propri alleati per il nostro benessere.

Il prodotto consigliato:

Purificatore d'Aria H13, con filtro a carbone attivo per un sistema di filtrazione a 3 fasi. Certificato per catturare il 99,97% di particelle fino a 0,3 micron. In questo modo riduce allergie, fumo, odori, polvere, polline, muffa e peli di animali domestici. Dal design compatto è ideale per qualsiasi stanza sia in casa che in ufficio. Certificato RoHs, CE. Levoit

SmartBand

Conosciuti anche con il nome di activity tracker, gli smartband sono orologi da fitness che consentono di monitorare l’attività fisica automaticamente, sincronizzandola via bluetooth, con l’app dedicata su smartphone Android o su iPhone. Evoluzione smart del più classico contapassi, la smartband monitora momenti di stasi e movimento, consumo calorico, distanze percorse e qualità del sonno contando il numero di risvegli e dialoga in maniera rapida con smartphone o computer. L’accesso al gran numero di dati relativi all’attività svolta durante il giorno, rende più semplice controllare la qualità dell’allenamento o comprendere quando il nostro fisico ha bisogno di muoversi.

I sensori di movimento si sono via via sempre più affinati e la precisione del dato rilevato è ora molto più accurata. I modelli attualmente in commercio sono dotati per lo più di un cardiofrequenzimetro e GPS condiviso, per tenere traccia della propria attività fisica. Per offrire il miglior servizio gli orologi fitness più recenti, mettono a disposizione ai propri utenti un’applicazione gratuita che consente di registrare i diversi dati al fine di tenere traccia di ogni progresso.

Il modello consigliato:

Orologio-Smartband Fitness Tracker. Con ampio display che consente il 148% in più di visualizzazione rispetto ai tracker fitness tradizionali. Funzione di monitoraggio SpO2 monitor, cardiofrequenzimetro, avvisa quando si verifica una frequenza cardiaca anormale. Monitoraggio del sonno e dello stress. Monitoraggio dei dati in tempo reale per corsa all'aperto, al coperto, bicicletta all'aperto, bicicletta al coperto, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, ellittica, vogatore, camminata al coperto e allenamento gratuito con monitoraggio multiplo dei dati in tempo reale, come frequenza cardiaca, calorie bruciate. Intelligent Life Assistant: chiamate in arrivo e promemoria di messaggi, controllo della riproduzione musicale, previsioni del tempo e notifiche. Honor

Cinture massaggianti ed elettrostimolatori

Si tratta di strumenti innovativi che oltre ad aiutare a mantenersi in forma, fanno dimagrire e apportano benefici alla salute di sportivi o semplici amanti dell’attività fisica. In particolare, gli elettrostimolatori muscolari offrono molti benefici a chiunque pratichi sport o a chi ha bisogno di stimolare alcuni muscoli come ad esempio quelli degli addominali. Questo perché rendono la muscolatura più efficiente, migliorandone le prestazioni e aumentandone la forza, la resistenza e la capacità di recupero mediante massaggi terapeutici. Inoltre contribuiscono ad incrementare la massa muscolare in molte parti del corpo, come appunto l’area addominale e i glutei. Non a caso, sono moltto diffusi tra gli atleti e gli amanti della vita sana, che li usano per ottimizzare performance e tempi di recupero.

Come funzionano

Conosciuti anche come dispositivi EMS, gli elettrostimolatori muscolari sono strumenti elettronici che inviano impulsi elettrici al corpo agendo sulla contrazione muscolare. Ciò comporta il rilascio di endorfine e la riduzione del dolore dopo l’esercizio fisico. Gli impulsi vengono inviati dal dispositivo a diversi elettrodi che si presentano sotto forma di cuscinetti o cerotti adesivi da posizionare sulla pelle nella zona dei muscoli, che si vuole tonificare. Questi impulsi recepiscono le reazioni del sistema nervoso centrale che provoca la contrazione muscolare desiderata. Altro vantaggio degli elettrostimolatori è che migliorano la circolazione sanguigna, sono facilmente trasportabili e possono essere utilizzati ovunque. Utili anche per le sedute di fisioterapia.

Il prodotto consigliato:

Absolute, cintura per elettrostimolazione. Novità assoluta del 2022, é una cintura innovativa per la tonificazione e lo snellimento degli addominali. Non ci sono elettrodi da posizionare, basta inumidire le placche integrate e selezionare uno dei 15 programmi appositamente studiati per gli addominali. Possiede 99 livelli di intensità regolabile. Stimola efficacemente sia gli addominali centrali sia i laterali andando a regolare selettivamente l'intensità per le due differenti zone. Il dispositivo ha due canali completamente separati: uno per gli addominali centrali e uno per gli addominali laterali. Ricaricabile tramite carica usb. Tesmed