Il saluto al Papa. L'Arcivescovo Delpini: "Milano lo ama"

Campane a festa in tutte le chiese dopo la fumata bianca e domenica le messe dedicheranno intenzioni di preghiera particolari per il nuovo Papa Leone XIV. Anche Milano era incollata alla tv per scoprire il successore di Papa Francesco. Robert Francis Prevost, 69 anni, cardinale statunitense. «Nello spavento dell'annunciazione si manifesta la grazia di Dio. La Chiesa Ambrosiana - il primo commento dell'Arcivescovo Mario Delpini - prega e ama il Papa e in questo momento trepido dell'inizio io credo che si verifichi la grazia della annunciazione». Ricorda che la «parola di Gesù invita i discepoli: Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Certo il Papa raccoglie l'invito e guarda il nostro tempo e il nostro mondo per riconoscervi l'opera di Dio». Papa Leone XIV «sa che deve essere il servo di tutti perché tutti siano uno: non si aspetta applausi e trionfi. Insultati, benediciamo; perseguitati sopportiamo; calunniati, confortiamo. Ecco i sentimenti che io immagino nel Papa e le intenzioni per cui preghiamo: perché nel turbamento sperimenti la grazia, nella interpretazione del mondo riconosca l'avvicinarsi del regno, nel servizio dell'unità trasfiguri le prove in dichiarazioni d'amore per la Chiesa».

Il sindaco Beppe Sala sottolinea «la fumata bianca dopo due soli giorni di conclave. È un segno di grande unità, tanto necessaria in questi tempi difficili e controversi. La scelta del cardinal Prevost è la conferma della vocazione missionaria di una Chiesa che vuole continuare a essere segno di speranza e di pace in ogni angolo del mondo. A nome della città auguro al Santo Padre i migliori voti di buon cammino». Il governatore Attilio Fontana gli augura «a nome di tutti i lombardi un sereno Pontificato come guida illuminata della Chiesa Cattolica, con la certezza che non gli mancheranno il coraggio e la forza per intraprendere questo nuovo percorso che lo vedrà impegnato nella promozione della pace, della giustizia e del bene comune». Anche Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed ex sindaco, rivolge a Pala Leone XIV «le più sentite e affettuose congratulazioni», la sua elezione «è un segno di speranza per il mondo intero». Un profilo «capace di tenere insieme la fedeltà alla tradizione e la comprensione dei tempi. Un teologo profondo e un pastore vicino alla gente».

La rettrice Elena Beccalli esprime «grande gioia» da parte della «famiglia dell'Università Cattolica, al servizio di Sua Santità. Possa essere il Suo Pontificato essere segno di speranza nel mondo, di unità nella Chiesa e di pace tra le nazioni».