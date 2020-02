Samantha De Grenet rompe il silenzio sul suo tumore: "Ho preso un cazzotto in faccia"

Lo scorso sabato, in data 22 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin. E nell'appuntamento tv in questione Samantha De Grenet è diventata protagonista un'intervista esclusiva, in cui ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul conto di una dolorosa battaglia affrontata di recente contro un male. L'ex naufraga de L'isola dei famosi ha confidato di aver scoperto una tumefazione al seno durante un weekend trascorso in vacanza con amici e il marito, nel luglio 2018: "Ero sdraiata e ho sentito che c'era qualcosa di anomalo nel mio seno, un nocciolo. Lo faccio sentire a una mia amica che mi dice di farlo vedere".

La showgirl si è, poi, lasciata andare al racconto di alcuni retroscena concernenti la scoperta della sua malattia e non è riuscita a trattenere le lacrime: "Ho sempre fatto prevenzione ed è il motivo per cui sto qui a raccontare la mia storia, così ho deciso di farmi vedere subito e sono andata a fare una mammografia. Faccio la prima parte dell'esame e vedo che la dottoressa era silenziosa, poi mi trasferiscono in un'altra stanza, mi fanno un'ecografia e la seconda dottoressa mi dice 'Samantha hai un tumore e ti devi operare subito'. Io ho preso un cazzotto in faccia, non ho capito più nulla".

Non appena scoperta la sua malattia, era esplosa in un pianto liberatorio. Così come la stessa De Grenet ha fatto sapere dalla Toffanin: "Il mio pensiero era mio figlio, ho visto mio figlio a cui gli si diceva che la mamma si doveva operare, che la madre doveva fare chemio o radio, mio figlio da solo, mio figlio che cresceva senza di me".

Samantha De Grenet e la difficile confessione al figlio

Prima di subire l'operazione -prevista per l'asportazione del tumore diagnosticatole al seno- aveva maturato delle preoccupazioni sul futuro del figlio Brando: "Se non mi risveglio più? Mio figlio? Poi mi sono affidata al mio medico e mi sono convinta che sarebbe andato tutto bene. Ha iniziato prima il medico che mi ha operato, poi il chirurgo plastico che ha ricostruito il seno. È durato tanto, 6 ore". "Poi l'oncologo mi ha detto che tipo di cura dovevo fare", ha aggiunto visibilmente provata.

A causa del suo male ha fatto fatica a riconoscersi allo specchio. E a rivelarlo ai telespettatori è stata lei stessa: "Ho fatto la radioterapia e poi mi hanno dato un farmaco chemioterapico per evitare una recidiva, certo dà molti effetti collaterali, ma ti ci abitui. Ora sto bene, sono guarita, ma resta la parte psicologica. Ti guardi allo specchio, vedi le cicatrici, ti vedi gonfia, non ti riconosci, non ti accetti, lo fai piano piano. Ma solo chi ci è passato capisce come ti senti veramente".