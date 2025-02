Al San Fedele arriva il re della dance-music intelligente

Ascolta ora 00:00 00:00

La rassegna «Inner_Spaces» entra nel vivo della stagione all'auditorium San Fedele (domani ore 20,30) per il quarto appuntamento con protagonista il leggendario musicista britannico Mike Paradinas, anche noto per le sue produzioni con lo pseudonimo «-Ziq» e fondatore dell'etichetta discografica Planet Mu, di cui quest'anno ricorre il trentennale. Tra i rappresentanti più notevoli della scena elettronica e dell'intelligent dance music (IDM), Paradinas ha sviluppato uno stile che unisce elementi di musica elettronica complessa, glitch, e melodie inaspettate, mantenendo sempre un forte legame con la dance music e la sperimentazione sonora. Con il suo ultimo lavoro, «Grush«. Paradinas esplora una nuova fase della sua produzione, in cui i dettagli sonori e l'intensità delle texture si combinano per creare un flusso musicale denso e stratificato. «Grush» si presenta come un lavoro che raccoglie l'eredità della scena IDM, ma allo stesso tempo sfida le convenzioni di questo genere degli anni Novanta.

In apertura Margaux Gazur, giovane compositrice franco-vietnamita con base a Berlino. La sua ricerca segue un approccio minimalista. Influenzata dalla musique concrète al jazz sperimentale, dalla musica elettroacustica alla world music, associa strumenti acustici, sintetizzatori, registrazioni ambientali e oggetti quotidiani per creare atmosfere intime nei suoi set dal vivo. Si è segnalata come produttrice grazie a lavori come «Water on Mars», del 2019, con l'uso creativo di field recording e percussioni organiche, dando vita a un suono caldo e ricco di dettagli sonori. Efficace l'integrazione di diverse influenze culturali, portata avanti durante i cinque anni trascorsi in Vietnam.

La sua musica riprende pure le registrazioni sul campo realizzate o raccolte in contesti tradizionali, come cerimonie o pratiche di arti marziali, e si caratterizza per un forte legame tra suono, spazio e movimento. Oltre alla sua carriera come Dj e produttrice, Margaux è coinvolta in collaborazioni interdisciplinari e progetti che uniscono musica, arti visive e performance dal vivo.