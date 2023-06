Da San Siro a piazza Duomo. In città notte da Champions

L’atmosfera in città si fa sempre più bollente in attesa della finale di Champions league che vede l’Inter sfidare il Machester City a Istanbul.

Con una vittoria che i nerazzurri aspettano da ben 13 anni. L’Inter club ha regalato alla città e ai tifosi nerazzurri un’installazione luminosa con i colori della squadra e il logo del club nella cupola dell’Ottagono in Galleria Vittorio Emanuele. «Alzare gli occhi al cielo e sognare insieme di raggiungere le stelle», l’augurio della società nerazzurra. Anche perché, se tutto andrà come deve, a pochi passi da lì ovvero in piazza Duomo esploderà la festa spontanea dei tifosi.

A seconda del risultato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha predisposto servizi d'ordine pubblico e di viabilità in piazza Duomo e lungo l'asse San Babila Castello, ma e in tutte le zone della movida: sorvegliati speciali anche Gae Aulenti e corso Como, Garibaldi e Brera, Arco della Pace e Sempione, Navigli e Darsena.

Polverizzati i 40mila biglietti (46.200) per potere assistere alla partita dal maxischermo da 400 metri quadrati nello stadio di San Siro: al costo tra i 10 e i 20 euro sono stati acquistati martedì in 7 ore. Schermo che regalerà «un'esperienza immersiva di visione della partita», come spiega il club. Promesso un collegamento continuo con le immagini dall'Ataturk olympic Stadium, prima del calcio di inizio fissato per le 21 fino alla consegna della coppa, in caso di vittoria, che potrebbe arrivare anche alle 1 di notte se si andrà ai rigori, che permetterà ai tifosi di avere l'illusione di essere a Istanbul con la squadra del cuore. I cancelli del Meazza apriranno alle 19. Al termine del match i tifosi dovranno immediatamente uscire dallo stadio, indipendentemente dal risultato. Questo quanto stabilito per motivi di sicurezza. Forze dell'ordine e vigili saranno tutt'attorno a San Siro per garantire un deflusso ordinato dei tifosi e gestire il traffico della zona. Il servizio di metropolitana della linea lilla è garantito fino a quell'ora per permettere ai tifosi di uscire dallo stadio e raggiungere la propria destinazione, gli altri mezzi, invece, osserveranno l'orario del sabato.

Gli ultras interisti, che non sono volati in Turchia, vedranno la partita al 442 di via Procaccini, al Cartoon di via Filiberto in zona Sempione. Sempre in zona al Pils bar all'Arco della Pace e al Carslberg di piazza 25 aprile. Schermi accesi e formule «partita e aperitivo» ai Magazzini generali di via Pietrasanta che per una sera danno la priorità al grande sport sulla grande musica, il Lime Milano di via Masserani 6 allestirà un maxi schermo, così il Sequoia Milano in via Finocchiaro Aprile in zona Repubblica: la promessa degli organizzatori è un'«esperienza cinematografica unica» per 200 posti disponibili.

Spostandosi di poco, a Chinatown in via Messina allestito un maxi schermo anche al Grace club. sette maxischermi sintonizzati all'Arena Piola a Città studi (via Filippo Lippi), uno dei locali più famosi in città per godersi le partite, così il Mondrian 87 in via Vetere 9, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo. Due grandi schermi e uno maxi anche al Churchill Cafè di via Manuzio.

Ma l'eventuale festa, scaramanzia a parte, non finirà oggi: per domani pomeriggio (tra le 15,30 e le 18,30) società e Questura stanno organizzando il bagno di folla dei calciatori nerazzurri che potrebbero sfilare a bordo del bus in un percorso a passo d'uomo che eviterà al zona del centro per concludersi nell'area prospiciente lo stadio. I tifosi non si illudano: è esclusa la festa finale al Meazza.