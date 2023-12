A Sanremo Bertè, Ghali e Negramaro forse in gara

Come sempre, il FantaFestival si gioca anche prima del Festival, ma stavolta è così «fanta» che non si ha neppure la certezza di quanti saranno i cantanti in gara, 26, 28 o addirittura 30 come ipotizza qualcuno.

In ogni caso, prima che Amadeus confermi tutto domenica nel Tg1 delle 13.30, si può già abbozzare qualche nome più o meno certo, fermo restando che la quasi totalità dei concorrenti ha la sicurezza di essere in gara soltanto quando sente il conduttore pronunciare il nome in diretta. Al momento paiono probabili Il Volo, Mahmood, Nek con Renga, Alessandra Amoroso e la rivelazione Geolier che attende la consacrazione del pubblico nazionalpopolare. È possibile che all'Ariston arrivi anche Angelina Mango, una delle cantanti più in crescita del 2023. Oppure Tedua (mah). O anche Arisa. Per molti potrebbe tornare all'Ariston la vera regina del pop italiano, ossia Annalisa. Anche i Negramaro sono considerati quasi certi festeggiando al Festival i vent'anni di carriera. Potrebbe debuttare anche Ghali e riprendersi un po' di popolarità. Tra le sorprese (per il pubblico di Raiuno) ci sarebbero Rose Villain e forse Alfa. Quasi certa la presenza de Il Volo che a Sanremo hanno anche vinto. E se il nome di Diodato circola ripetutamente, Dargen D'Amico è dato in lista d'attesa così come Irama, mentre Malika Ayane e Fiorella Mannoia hanno presentato brani. Si parla anche di Loredana Bertè in gara, Gianna Nannini (sarebbe un colpaccio), Biagio Antonacci e anche Patty Pravo. Se fosse così, per lei sarebbe l'ennesimo ritorno.