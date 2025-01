Sanremo, per dire chi vince l'Ia legge i giornali...

Ascolta ora 00:00 00:00

Figurarsi poi a Sanremo. L'intelligenza artificiale ormai spunta ovunque, un po' per gioco e un po' per paura, e quindi anche la madre di tutte le gare musicaltelevisive è passata attraverso quel trasformatore generativo preaddestrato di ChatGpt. A chiedere per la prima volta chi vincerà il Festival di Sanremo è stata Prima Comunicazione. «Basandosi sulle recensioni dei giornalisti e su analisi linguistiche, ChatGPT ha elaborato una classifica che in pratica ricalca quella dei favoriti dei giornalisti».

In sostanza, nella serata del 15 febbraio, al termine della finale, al primo posto dovrebbe ritrovarsi Brunori Sas con L'albero delle noci poi Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, poi Giorgia con La cura per me, Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Achille Lauro che canta Incoscienti giovani. A dirla tutta, è la classifica finale che si poteva stilare già il giorno dopo gli ascolti dei brani sanremesi grazie alle pagelle stilate dai giornalisti su quotidiani, web e social. Nel dettaglio, la media finale porta allo stesso risultato: Brunori Sas voto medio: 7,73, Simone Cristicchi 7,70, Giorgia 7,39, Lucio Corsi (7,31), Achille Lauro a pari merito sempre con 7,31. Un po' distinte le prima quotazioni medie dei bookmakers, che danno favorita Giorgia a quota 5.00, e poi a seguire Elodie a quota 6.50, Achille Lauro a quota 7.00, Olly a 9.00 e Irama a 10.00, Si tratta di valutazioni preliminari, poi destinate ovviamente a cambiare nei prossimi giorni e, soprattutto, nelle giornate festivaliere. I bookmakers, si sa, vedono lungo anche perché inseriscono nelle loro valutazioni pure il «sentiment» intorno ai singoli artisti e alle singole canzoni, Vedremo. Al momento però le previsione del chat bot basato su intelligenza e apprendimento automatico non è distante da chi, in un modo o nell'altro, ha espresso un parere sulle canzoni in gara.

Si potrebbe dire che l'intelligenza artificiale è meno predittiva di quanto si possa pensare. Oppure che queste previsioni dipendono soprattutto da una capacità di valutazione che, piaccia o no, resta ancora soprattutto umana.