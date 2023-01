Sanremo, sul palco Egonu e Francini. Zelensky in video

Poi è arrivato Bruno Vespa a Domenica In che ha presentato l'intervista a Zelensky in onda martedì 17 a Porta a Porta: «Lui voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente, così ho parlato con Amadeus, e ho potuto dirgli: Caro Presidente l'aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo». Zelensky alla finale del Festival (come più o meno si poteva immaginare) ha «sgonfiato» l'annuncio delle ultime due co-conduttrici del Festival fatto da Amadeus al Tg1 di poche ore: al giovedì sera ci sarà Paola Egonu, al venerdì Chiara Francini. Una è il personaggio divisivo tra sport, gossip e polemiche. L'altra è la scrittrice attrice che diventa la candidata più credibile al premio di miglior co-conduttrice di questa edizione. Si aggiungeranno a Chiara Ferragni (martedì e sabato) e a Francesca Fagnani (mercoledì). In più, nell'ormai rituale sosta al Tg1, ieri Amadeus ha anche fatto un annuncio che segna il ritorno al pre Covid, a quando il Festival era anche crocevia di musica straniera e non soltanto liturgia autarchica. Insomma, ci saranno pure i Black Eyed Peas che sono senza Fergie e senza il successo di qualche anno fa, ma restano tra i gruppi più ballabili del mondo e grondano dischi di platino.

In poche parole, Amadeus ieri ha chiuso il primo anello del Festival. Rimangono gli altri super ospiti (molto probabili i Maneskin e qualche altra leggenda italiana), si aspetta il premio alla carriera a Peppino Di Capri (70 anni di musica, se non ora quando), qualche attore in «zona risata» e il cast sarà chiuso. Amadeus ha chirurgicamente chiarito che gli annunci nei prossimi giorni saranno frequenti, sempre durante il Tg1, ma con un rituale che cambia ogni volta. Per il trio AlMoRa (Al Bano, Morandi, Ranieri) era stata pensata la gag nella quale ciascuno credeva di essere l'unico super ospite. Invece ieri per Egonu e Francini ci si è limitati all'auto annuncio tramite clip preregistrata. Tanto poi subito dopo è partita come sempre la gragnuola di dichiarazioni social. La campionessa: «Non vedevo l'ora di condividere la notizia». La candidata a miglior coconduttrice: «È un traguardo incredibile per una ragazza di provincia come me».

Comunque i nuovi annunci confermano l'identikit della settantatreesima edizione del Festival in attesa che si decida sul caso Madame, indagata per i vaccini falsi, autrice di una precisazione poi cancellata, tuttora presa di mira sui social e richiesta da più parti di ritirarsi volontariamente dalla gara. Al di là dei prossimi ospiti e dell'inevitabile vetrina planetaria garantita da Zelensky, ora la vera grana di Amadeus è questa.