Sanremo, Tiziano Ferro dedica Almeno tu nell'universo al marito e si commuove

Tiziano Ferro è uno degli ospiti più attesi del 70esimo festival di Sanremo. Sarà presente sul palco per tutte le cinque serate su espressa richiesta di Amadeus, che l'ha fortemente voluto accanto a lui. Tiziano Ferro farà quello che sa fare meglio, canterà e allieterà il pubblico con la sua voce potente e armoniosa che cattura e scardina le emozioni.

La prima canzone proposta da Tiziano Ferro, che oltre a eseguire i suoi brani di serata in serata farà degli omaggi alle canzoni del Festival che hanno segnato i suoi primi 40 anni di vita. Il primo brano portato sul palco dal cantante di Latina è stato un grande classico della musica nazional popolare italiana, l'intramontabile Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, che nel 1958 vinse il festival di Sanremo. Ha sceso la scalinata con il sorriso che ne tradiva l'emozione mentre intonava la melodia di Modugno, raccogliendo gli applausi del pubblico in teatro. Tiziano ha cantato e si è emozionato nell'interpretare uno dei pilastri della musica italiana e alla fine del brano è corso ad abbracciare Amadeus. " Che regalone! ", ha esclamato Tiziano Ferro mentre una standing ovation per la sua perfomance scaldava il teatro Ariston.

Il secondo brano portato da Tiziano Ferro è un altro omaggio al festival di Sanremo. Il cantante di Latina ha voluto osare cantando Almeno tu nell'universo, uno dei brani più amati di Mia Martini, un capolavoro della musica italiana, che solo i più grandi provano a interpretare. Difficile sotto tantissimi punti di vista, il brano di Mia Martini è un percorso ad ostacoli per Tiziano Ferro, che oltre a scontrarsi con le difficoltà tecniche della canzone, deve fare i conti con l'emozione che rapidamente monta dentro di lui e che alla fine esplode, tradendo la sua voce. Tiziano Ferro va avanti imperterrito con le lacrime che gli rigano il viso e la voce incrinata. Il pubblico è tutto per lui, si lascia coinvolgere dalla sua emozione e gli perdona le difficoltà incontrate con questo brano.