"Sapore di mare", il ritorno. Sarà di nuovo in sala (in 4k)

Ascolta ora 00:00 00:00

Chissà l'effetto che fa. Ci sono film che hanno tanti anni ma non invecchiano perché restano vivi nella memoria degli spettatori che li citano in continuazione, li conoscono a menadito e li rivedono appena possibile. A loro è dedicato il ritorno nei cinema (dal 29 agosto) di Sapore di mare, il «cult» di Carlo Vanzina che per almeno due generazioni rappresenta l'idea di estate e di vacanze. Dopo migliaia di repliche su tutti i canali tv, FilmClub lo riporta sul grande schermo in collaborazione con Minerva Pictures e Leone Film Group. Sarà in versione restaurata a 4K e questo farà la differenza perché la qualità visiva e sonora è decisamente migliore e quindi competitiva anche nei confronti con le nuove pellicole sempre più digitalizzate. Merito della sempre più preziosa Cineteca di Bologna che si distingue nel tentativo di ridare nuova vita a capolavori del passato oppure a pellicole iconiche come questa. E che Sapore di mare sia un simbolo per milioni di italiani lo conferma l'aura di culto che tuttora lo accompagna. E dire che, quando iniziarono le riprese, non erano in tanti a prevedere una vita così lunga per questa commedia girata in parte a Forte dei Marmi con un cast che nel tempo è diventato simbolico: Christian De Sica, Jerry Calà, Isabella Ferrari, Marina Suma e la superlativa Virna Lisi che per quel ruolo vinse il David di Donatello e il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista in un film nel quale i veri protagonisti sono gli amori estivi, il trascorrere del tempo, la caducità delle passioni e la forza della famiglia e dell'amicizia.

Oltretutto Sapore di mare fu girato nel 1983 all'uscita dal grigiore sanguinante degli anni di piombo e diventò, con il

piccolo/grande potere che hanno le commedie, una scintilla di rinascita e un elisir di leggerezza così forte e così vitale che, ci scommettete?, funzionerà anche quarant'anni dopo sugli schermi giganteschi dei multiplex.