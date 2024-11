Alla Scala Young dirige Brahms, solista la star del violino Krylov

Ascolta ora 00:00 00:00

Musica maestro, da oggi (con repliche domani e sabato) la direttrice Simone Young torna sul podio per l'inaugurazione della Stagione Sinfonica della Scala. In programma il concerto per violino di Brahms, solista il fuoriclasse Sergej Krylov, e poi sui leggii il poema sinfonico «Ein Heldenleben» di Richard Strauss (in cui i soli di violino sono eseguiti dalla spalla Francesco De Angelis).

Simone Young, che dal 6 dicembre è attesa dai Berliner Philharmoniker con un programma dedicato a Bruckner e Rihm, al Piermarini ha appena iniziato con «Das Rheingold» il suo viaggio attraverso il «Ring des Nibelungen». Accanto a lei Krylov, appunto, il cui virtuosismo già nel 2016 aveva impressionato il pubblico della Filarmonica scaligera. E ora questa nuova Stagione.

Il cartellone traccia un percorso dal tardoromanticismo alla nuova musica tra Germania e soprattutto - Austria. A parte il Concerto di Brahms e la monumentale «Missa Solemnis» di Beethoven che segna l'1, 2 e 3 luglio l'attesissimo ritorno di Tugan Sokhiev, protagonisti assoluti dei programmi sono Richard Strauss, Gustav Mahler e Anton Bruckner, fino a Schoenberg e Berg. Nello specifico, Lorenzo Viotti dirige la Sesta di Mahler il 13, 17 e 20 gennaio, Daniele Gatti la Decima (nella ricostruzione di Deryck Cooke) il 10, 14 e 16 febbraio; Riccardo Chailly presenta il 17, 19 e 21 marzo la Nona di Bruckner con la prima esecuzione italiana del finale ricostruito da John Phillips e il 18, 21 e 23 ottobre «A Survivor from Warsaw» di Schoenberg con Elina Garanca e Christopher Maltman; il 5, 7 e 9 maggio l'affresco paesaggistico e mistico di Richard Strauss «Eine Alpensinfonie» è diretto da Susanna Mälkki.

L'offerta integra i due cicli tradizionali della Stagione e della Filarmonica della Scala (www.filarmonica.it) con una ricca offerta di sinfonica, recital e musica da Camera.

I Concerti straordinari includono nel 2024 (il 21 dicembre) il «Concerto di Natale» con la rossiniana «Petite Messe Solennelle» in versione orchestrale con i complessi scaligeri diretti da Gatti, e nel 2025 il 18 maggio la versione in forma di concerto dell'opera della giovinezza milanese di Mozart «Mitridate re di Ponto» con Les Talens Lyriques e Christophe Rousset, e il 16 novembre «Les Indes Galantes» con la Cappella Mediterranea e il Choeur de Chambre de Namur diretta da Leonardo García Alarcón.

Grande successo accoglie sempre gli appuntamenti delle Orchestre ospiti, sei nella Stagione. Per esempio le Cantate di Bach dirette da Christophe Rousset il prossimo 2 dicembre.