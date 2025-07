Scarlett Johansson meglio di tutti, ha fatto incassare di più nella storia

Sommando gli incassi di tutti i film in cui lei è protagonista, arriviamo all'incredibile cifra di quasi 15 miliardi di dollari. Un record che ha permesso alla quarantenne attrice newyorchese Scarlett Johansson di diventata l'interprete con il maggior incasso globale di sempre, superando, in questa speciale classifica, sia quello detenuto da Samuel L. Jackson che da Robert Downey Jr., non a caso colleghi in film Marvel. Tutto grazie all'ottima performance del nuovo film sui dinosauri, il settimo della saga, Jurassic World - La Rinascita che, nei primi sei giorni di uscita, ha incassato a livello mondiale 320 milioni di euro di cui 91,5 solo negli Stati Uniti durante il fine settimana del 4 luglio (un altro record per l'Indipendence Day).

Scarlett Johansson ha preso il posto di Chris Pratt, protagonista della precedente trilogia del mondo di Jurassic Park creato da Michael Crichton e portato sullo schermo dal genio di Steven Spielberg che è sempre produttore esecutivo e ha voluto richiamare il suo sceneggiatore, David Koepp, sulle orme dei dinosauri per un'esperienza che fosse il più possibile vicina all'originale.

A parte l'universo giurassico, e ai due film animati di Sing, in cui presta la voce a Ash, il porcospino amante del rock, è a quello Marvel che Scarlett Johansson deve questo suo incredibile successo tanto che quasi 9 dei 15 miliardi di dollari di incassi provengono proprio dai quattro film sugli Avengers e da Captain America: Civil War, dove l'attrice interpreta Natasha Romanov ossia Black Widow cioè La vedova nera. E chissà che non cambi idea su quest'ultimo ruolo su cui ha ripetuto spesso che non sarebbe più ritornata: "Lavorando con i cast grandiosi di Marvel a volte ti senti intrappolato", ha avuto modo di dire l'attrice che è ancora nelle nostre arene estive con La trama fenicia di Wes Anderson dagli incassi decisamente diversi.

Anche perché non sembra che da questi record al botteghino Scarlett Johansson ne abbia ancora beneficiato direttamente. Tanto che nella classifica di Forbes degli attori più pagati nel 2024 la nostra superstar appare al diciannovesimo posto con un cachet di solo, si fa per dire, 21 milioni di dollari.

Ai primi due posti due attori, maschi ovviamente (la prima donna, Nicole Kidman con 31 milioni, è all'ottavo), come Dwayne Johnson (88 milioni di dollari) e Ryan Reynolds (85 milioni di dollari). Vedremo se batterà cassa nel 2025...