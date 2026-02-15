Altra impresa per l’Italia. Moioli-Sommariva sono d’argento nello snowboard cross a squadre

Continua la domenica ricca di straordinarie imprese per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano l’argento nella prova a squadre di snowboard cross. Si tratta della medaglia numero 21, un traguardo storico, il più alto per i colori azzurri ai Giochi Olimpici invernali, che consente di superare i venti podi di Lillehammer ‘94. Moioli si mette così al collo la seconda medaglia dopo il bronzo ottenuto due giorni fa nella gara individuale, nonostante una brutta caduta rimediata poche ore prima. La coppia mista italiana chiude alle spalle della sola Gran Bretagna: oro a Nightingale e Bankes. Il bronzo va invece alla Francia (Bozzolo-Casta).

La gara

La caccia alla medaglia inizia nei quarti di finale, dove è una super Moioli a permettere agli azzurri di superare il turno. Sommariva fatica, infatti, nella propria manche (+0.89), ma la campionessa nata ad Alzano Lombardo recupera oltre un secondo di ritardo e stacca il pass per la semifinale. Lo stesso copione si ripete poi nella run seguente, dove Lorenzo chiude con 32 centesimi di distacco. Ancora Michela sale in cattedra con una prova superlativa, sorpassando pure la campionessa olimpica Baff e trascinando gli azzurri in finale. Qui la coppia italiana completa l’opera con un fantastico argento: Sommariva termina la sua prova terzo (evitando pure una caduta), a 66 centesimi dalla prima posizione, e Moioli sale poi al secondo posto (+0.43). L’oro va alla Gran Bretagna con Nightingale e Bankes, mentre il bronzo è della Francia di Bozzolo e Casta: quarta chiude l’Australia di Lambert e Baff. Termina, invece, purtroppo già nei quarti di finale la prova dell’altra coppia azzurra, formata da Omar Visintin e Sofia Groblechner.

Chi è Michela Moioli

Dopo aver conquistato il bronzo qualche giorno fa, Michela Moioli si è ripetuta anche nella prova a squadre con uno splendido argento. Prima olimpionica di sempre nella storia azzurra dello snowboard cross (oro vinto nel 2018 a Pyeongchang) e con tre Coppe del Mondo in bacheca (2016, 2018 e 2020), nel marzo del 2025 sulla neve dell'Engadina ha conquistato anche l'oro iridato. Nel suo palmares spiccano anche altri sei podi mondiali, oltre all'argento vinto a Pechino 2022 nel mixed team in coppia con Omar Visintin. Nata il 17 luglio 1995, è di Bergamo come la sua grande amica Sofia Goggia. Con la sciatrice condivide l'amore per l'Atalanta e la spinta per ripartire dopo i momenti difficili. Il suo mantra (preso in prestito da nonna Adriana) è non a caso "Molà mia" ("Non si molla mai").

Chi è Lorenzo Sommariva

Classe ‘93, è alla sua terza partecipazione olimpica dopo quelle del 2018 e del 2022. Nel 2018 e nel 2022, a Pyeongchang e Pechino, è arrivato 26° nelle gare di snowboard cross. Genovese di nascita, ben presto è adottato dalla Valle d'Aosta e da Chamois, una delle perle alpine dell'Italia. Qui genitori decidono di comprare una seconda casa, dandogli modo di coltivare la sua passione per la neve.

Nel 2020 si piazza secondo nella classifica finale della Coppa del Mondo mentre nel 2021 in Svezia conquista l'argento nel mixed team insieme a Michela Moioli. Da veterano del team azzurro, ottiene il coronamento della carriera con l’argento a Milano-Cortina nella prova a squadre.