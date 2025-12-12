Coppa del Mondo di sci: Sofia Goggia quarta a St.Moritz, vince la Vonn

È sicuramente un ottimo quarto posto per Sofia Goggia al ritorno alle gare sulla neve di St.Moritz nella prima prova dell'anno in Coppa del Mondo, specialità della discesa libera: la sciatrice bergamasca ha ottenuto il quarto tempo dietro a una straordinaria Lindsey Vonn che è stata l'unica a scendere sotto il muro di un minuto e 30 secondi (1'29"63). In seconda posizione l'austriaca Magdalena Egger a 98 centesimi, terza l'altra austriaca Mirijam Puchner con 1"16 di ritardo dall'americana. L'azzurra, invece, ha accumulato un ritardo di 1"31.

Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, la Pirovano si è piazzata ottava a 1"58; Nicol Delago dodicesima 1"94, Roberta Melesi 25esima a 2"44, Nadia Delago 29esima a 2"70 ed Elena Curtoni 30esima a 2"73, Vicky Bernardi 41esima.

La gran rimonta di Goggia

Se è vero che Sofia non è partita molto bene nei primi due settori, la 33enne bergamasca ha davvero recuperato in maniera eccellente fino all'arrivo recuperando quasi del tutto gli otto decimi di ritardo nel finale. La vittoria non è arrivata e c'è l'amarezza per un podio sfumato proprio nel finale ma la gara odierna fa ben sperare per il prosieguo della stagione e soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Gli auspici dell'azzurra

"Amo St. Moritz", ha dichiarato Sofia Goggia alla vigilia di una tre giorni che guiderà lo squadrone delle ragazze "jet azzurre" all'attacco della famosa e difficile pista Corviglia che ospiterà due discese ed un superG con obiettivo alle Olimpiadi invernali. " I cinque cerchi mi hanno sempre affascinato: a Cortina andrò per vincere una medaglia, non certo per chiacchierare con le altre atlete ". Per quanto riguarda la pista di discesa, Goggia ha vinto già tre volte (due volte in superG e l'altra in una discesa). " Sì, le gare veloci sono arrivate un pò tardi in questa stagione di coppa - ha dichiarato prima della gara -. Ma ho rotto il ghiaccio gareggiando in gigante, disciplina in cui mi sono allenata molto perché il gigante é fondamentale nella preparazione anche per quanto riguarda la velocità ", ha spiegato la campionessa bergamasca vincitrice di quattro Coppe del mondo di disciplina.

I numeri di Vonn

Non si può, però, non menzionare l'impresa odierna di Lindsey Vonn che tornata alla gare l'anno scorso dopo sei anni, sul traguardo è stata abbracciata dalle avversarie con Sofia Goggia che si è complimentata per l'impresa. Lei e la Vonn sono tra le favorite dei Giochi di Milano-Cortina.

Per la statunitense si tratta della vittoria numero 83 in Coppa del Mondo diventando la seconda sciatrice più vincente della storia dello sci alpino dietro alla sola Mikaela Shiffrin e tra i pochi atleti ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità della disciplina.