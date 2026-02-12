L'amarezza di Sofia Goggia: "È come se non avessi partecipato"

Non è stata una bella giornata per Sofia Goggia, che avrà modo e tempo di riflettere su ciò che andato storto nella gara di SuperG Sulla Olympia delle Tofane.

Ai microfoni di RaiSport analizza al microscopio la sua prova. “Oggi ho sciato fortissimo, sinceramente non mi aspettavo di esser davanti 7 decimi fino lì, però le gare vanno portate fino in fondo dopo la linea del traguardo. È come se non avessi partecipato. Ho sciato come so, sicuramente sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e il passaggio sullo Scarpadon, il rischio era di andare troppo a sinistra e poi non riuscire a prender più la corda. Avrei forse dovuto frenare di più, ma era un pezzo veloce. Avevo una linea leggermente più stretta e non sono più riuscita a prender la corda”.

Poi, da Sofia, un grande elogio alla Brignone, che ha conquistato l'oro. “Con tutti i mesi passati, il suo grave infortunio, il recupero, non è facile tornare da un infortunio e arrivare a un'Olimpiade così – ha proseguito - lei ha sempre sentito molto questo superG, è sempre stato nelle sue corde, anche in Coppa del Mondo l'anno scorso l'aveva vinto. Onore e merito a lei oggi”.

E di nuovo torna a parlare di sé.

“Alle Olimpiadidi quello che hai, penso di averlo messo in pista oggi, nonostante non abbia concluso la gara mi porto via come ho sciato fino a quel punto e riparto da lì per le prossime”.