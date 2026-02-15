Medaglie, sguardi magnetici e follower

Al termine di questa ottava giornata di gare, salvo nuovi successi, nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, la squadra azzurra è attualmente seconda, con 22 medaglie conquistate. Meglio dell’Italia ha fatto solo la Norvegia che è a quota 24. Gli atleti italiani fino a questo momento hanno vinto otto medaglie d’oro, con i trionfi doppi di Federica Brignone e di Francesca Lollobrigida, quattro sono invece gli argenti e ben dieci le medaglie di bronzo. A ogni successo, i social sono diventati le casse di risonanza che hanno amplificato l’entusiasmo e la gioia degli italiani che hanno condiviso l’emozione delle medaglie, tant’è gli account Instagram dei campioni olimpici hanno fatto registrare delle fortissime oscillazioni, sia aumentando il numero dei follower, sia al tempo stesso riversando quintalate di like sotto le foto, i caroselli e i reel postati dopo i successi sulla neve e sul ghiaccio delle piste.

A conquistare l’ordo dei nuovi follower c’è Stefania Constantini, l’atleta azzurra medaglia di bronzo nel curling misto con Amos Mosaner, che pur non pubblicando alcun post dall’inizio dei giochi ha incrementato la platea di follower di oltre 195 mila iscritti, superando così il tetto dei 250 mila che seguono il suo account. A stregare il pubblico che si è incuriosito a tal punto spingendosi a diventare follower, sono state i video e le foto del suo sguardo magnetico, un misto potente di concentrazione e di seduzione, mentre lancia la sua stone. Alle sue spalle, invece, con incrementi meno consistenti, ci sono le due volte medaglie d’oro del team Italia: Francesca Lollobrigida che ha guadagnato 82.200 nuovi follower e Federica Brignone che di nuovi follower su Instagram ne ha ottenuti 76.400. Nella classifica dei like, invece, la medaglia d’oro va al collo di Giovanni Franzoni, argento nella discesa libera, che incassa complessivamente 414 mila like con 5 post, staccando Federica Brignone che ha totalizzato fino a questo momento 271 mila like e 4 post, mentre a chiudere questo podio troviamo Sofia Goggia, bronzo nella discesa libera, che ha rastrellato un bottino di 218 mila like. Infine, la medaglia d’ordo del coinvolgimento è per Thomas Nadalini, oro nella staffetta mista dello Short Track, il cui account Instagram registra un engagement del 173%.

Al secondo posto, c’è Riccardo Lorello, bronzo dei 5.000 di Speed Skating che dal 6 al 15 febbraio si porta a casa un coinvolgimento del 43% e sull’ultimo gradino del podio del coinvolgimento troviamo l’account di Giovanni Franzoni, che incassa un engagement del 20%.