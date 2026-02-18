Milano-Cortina: chi è la stella Eileen Gu, atleta-modella del freestyle

Non è una diva ma poco ci manca: a catalizzare gran parte dell’attenzione non soltanto per la medaglia d’argento che ha conquistato nello sci freestyle è l’atleta che gareggia per la Cina (ma di origini americane) Eileen Gu, 22 anni nata a San Francisco.

Chi è la “Principessa delle nevi”

Tutte le volte che Gu si toglie gli scarponi dagli sci, la folla è lì ad aspettarla anche se servono ore per concludere gli impegni con i media internazionali. In questo contesto l’atleta è totalmente a suo agio sapendo perfettamente come prendersi il palcoscenico più grande e importante (quello olimpico) per mostrare alcune delle sue abilità più grandi: balla, parla fluentemente inglese e mandarino, discute sul presidente Trump e possibilmente un minuto dopo parla di Fisica.

L’atleta più richiesta

Definita "La Principessa delle Nevi", di lei ha parlato l’avversaria svizzera che l’ha preceduta in gara vincendo la medaglia d’oro, Mathilde Gremaud, “Ha la vita più folle di tutti", ha dichiarato. Gu è l'atleta più richiesta a Livigno (sede delle sue gare) secondo il responsabile media della struttura, Egon Theiner. "Sono uno scrittore, lavoro con le parole, la sento parlare e penso: 'Oh mio Dio!'", ha dichiarato ai media internazionali. “È diventata più grande dello sci. Più grande dello sport”.

La più vincente di sempre

Al di là del gossip o di quanto accade nella sua vita privata, Eileen Gu è già la sciatrice freestyle più vincente di sempre, con un record di 20 vittorie in Coppa del Mondo, due ori olimpici e tre argenti. "Un'atleta unica nel suo genere", ha dichiarato la leggenda dello snowboard americano, Shaun White a The Athletic . "Sfila, vince medaglie e frequenta Stanford, tutto contemporaneamente. È pazzesco. È una vera anomalia”.



A proposito di vita al di fuori dello sci, ha posato per Victoria's Secret e per il numero di costumi da bagno di Sports Illustrated calcando le passerelle di Milano e Parigi.

Forbes ha recentemente riportato che Gu è l'atleta più pagata, in assoluto, ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Annualmente riceve bonifici di 23 milioni di dollari e ricavi che ottiene dallo sci sono “miseri”, soltanto 100mila dollari.