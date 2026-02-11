Leggi il settimanale
Sci |Male gli azzurri

Olimpiadi, brutta caduta per Paris nel SuperG. Delude Franzoni

L’esperto atleta azzurro perde subito uno sci ed esce dalla gara olimpica nelle prime fasi della gara. Non bene anche l’argento nella discesa ed Innerhofer. Avanti Von Allmen, verso il terzo oro

Nonostante gli Azzurri fossero tra i favoriti della vigilia, il supergigante olimpico si conferma avaro di soddisfazioni per gli atleti tricolori. Come sempre successo nella storia da quando la disciplina è stata aggiunta alle Olimpiadi invernali nel 1988, l’Italia non porterà a casa una singola medaglia. Se l’argento olimpico Giovanni Franzoni non brilla e dilapida buona parte del suo vantaggio alla Carcentina, lo sciatore altoatesino fa ancora peggio. Dominik Paris parte subito aggressivo ma esagera subito, perdendo uno sci prima di arrivare al controllo cronometrico. Resta da verificare quali saranno le conseguenze per lui dopo una caduta ad alta velocità. Altrettanto deludente la gara del veterano Christof Innerhofer.

Al momento in testa alla classifica è lo svizzero Franjo Von Allmen, che potrebbe diventare il primo nella storia della competizione olimpica ad aggiudicarsi l’oro sia nella discesa che nel superG.

- Articolo in aggiornamento -

