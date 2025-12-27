Leggi il settimanale
Sci |Delusione

Sci alpino, Goggia soltanto ottava nel SuperG, davanti a lei Della Mea (settima)

Nel SuperG di Sommering, in Austria, ottavo posto per Sofia Goggia al termine delle due manche: settima Lara Della Mea al miglior risultato della carriera

I punti chiave

Non riesce ad andare oltre l'ottavo posto Sofia Goggia nel SuperG di Sommering con il tempo di 1'58"34: nella prima manche la sciatrice bergamasca ha chiuso con l'undicesimo tempo migliorando di quattro posizioni nella seconda e decisiva frazione. Davanti a lei (settima) si è piazzata l'azzurra Lara Della Mea che ha ottenuto il miglior risultato della carriera. A vincere lo slalom gigante è l'austriaca Julia Scheib in 1'56"46, secondo posto per la svizzera Camille Rast in 1'56"60 e la svedese Sara Hector terzo in 1'56"86.

I risultati della prima manche

Nono posto per Lara Della Mea e undicesimo per Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Semmering, in Austria: a metà gara a essere stata davanti la svedese Sara Hector (poi è arrivata terza) che con il tempo di 57"15 ha preceduto di soli due centesimi di secondo l’austriaca Julia Scheib (arrivata prima) e di 0"13 Lara Colturi. Lara Della Mea si è adattata al meglio alle condizioni di gara trovando spazio nella top ten provvisoria confermando le recenti indicazioni tra le porte larghe a 1"44 da Hector.

Appena dietro, una buona prima manche anche per Sofia Goggia che ha scontato un errore di linea sul ripido per chiudere all’undicesimo posto a 1"47. "Le sensazioni non erano buonissime – è stato il commento di Della Mea – il terreno era mosso ma sono riuscuta a stare centrale e a spingere abbastanza, specie nel finale: è una pista che va attaccata tutta, è importante farlo".

Le parole di Goggia

"Sicuramente ho sbagliato a metà, e ho dovuto rincorrere nelle porte successive - ha dichiarato Sofia Goggia al termine della prima manche -. Ma sono abbastanza soddisfatta, dopo un mese che non sciavo in gigante: la posizione è buona e partiamo da qua per costruire una bella seconda".

La prossima prova

Domani a Semmering un'altra prova dello slalom speciale con l'Italia che -

alla ricerca di nuovi talenti in questa disciplina che da molti anni registra grosse difficoltà - manda in pista per la prima volta in coppa del mondo Giada d'Antonio, napoletana di 16 anni che milita nello sci club Vesuvio.

