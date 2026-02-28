SuperG, a Soldeu azzurre fuori dal podio: Goggia sesta, Brignone (al rientro) si piazza al 15° posto

Non un SuperG indimenticabile quello disputatosi a Soldeu, Andorra: la migliore delle azzurre è Sofia Goggia che chiude con il sesto posto, ottava Laura Pirovano mentre Federica Brignone, al rientro dopo la leggendaria doppietta d’oro alle Olimpiadi invernali si piazza al quindicesimo posto. Primo posto, con una prova straordinaria, la tedesca Emma Aicher con il tempo di 1’26”72. Seconda posizione per la neozelandese Alice Robinson (+0.88 di ritardo), terza la svizzera Corinne Sutter (+0.98 di ritardo).

La gara di Sofia Goggia

Con il pettorale numero 9 è partita dopo il miglior tempo, in quel momento della gara, della neozelandese Robinson: la bergamasca prende subito dei rischi ma fa una linea meravigliosa con un solo centesimo di ritardo, gran partenza. Al secondo intertempo perde 12 centesimi ma è ancora molto vicina all’avversaria. Goggia spinge bene, fa ottime linee ma poi perde 66 centesimi al terzo cronometro, recupera 35 centesimi alla fine piazzandosi al terzo posto.

Alla domanda sulla prova odierna, spiega che la Robinson ha fatto una grandissima gara. “Io non ho fatto una brutta prova ma nemmeno così eccellente. Poi ho perso tempo anche se ho recuperato qualcosa nel finale. “La parte centrale del bosco è molto tecnica, da gigante, oggi ho sciato con un pochino di margine ma l’atteggiamento fa molta differenza, non ho tirato molta velocità dalle curve. Vedremo di fare meglio domani”, dichiara la bergamasca ai microfoni della Rai.

La gara di Federica Brignone

La “tigre” parte con il pettorale numero 10, è subito forte e sciolta ma perde 35 centesimi rispetto alla Robinson nella prima parte di gara. Poi ne guadagna 12, però, sbagliando una linea che le fa perdere tempo tant’é che al terzo tempo è attardata di un secondo e 38 centesimi e sul traguardo arriva settima.

“Ho sbagliato completamente, ho fatto un ottimo secondo intermedio, sono stata brava tatticamente ma poi ho sbagliato. Oggi non mi è venuto, peccato. Dal punto di vista fisico sto abbastanza bene”, dichiara Brignone al termine della sua prova ai microfoni della Rai.

Le parole di Laura Pirovano

“Regolarità, mi consolo con quella.