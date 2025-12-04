Sciare dall'alba fino a sotto le stelle. (E ci sono persino lezioni gratuite)

Il Trentino scende in campo o, meglio, in pista in anticipo quest'anno. Senza aspettare il fischio di inizio della stagione sciistica, in genere fissato a cavallo dell'Immacolata, molti comprensori hanno già aperto le danze e gli impianti a fine novembre. E molti altri sono pronti a unirsi al calendario di aperture questo fine settimana. Dopo Madonna di Campiglio, Ghiacciaio Presena, Paganella, Pampeago, Alpe Cermis, Passo San Pellegrino, adesso è la volta di Folgarida Marilleva, Pinzolo, Peio, Folgaria Lavarone, Monte Bondone, San Martino di Castrozza, Polsa - San Valentino e tutte le skiarea della Val di Fassa, da Carezza a Catinaccio, di dare il via alla stagione. Stagione che, complici le fredde temperature di questo finale di autunno e gli impianti di innevamento che hanno lavorato a pieno ritmo, parte sotto le migliori stelle e premesse. Se chi ben comincia è a metà dell'opera, si annuncia un inverno lungo, ben innevato e da vivere 24 ore su 24. Sì, perché la stagione ha in serbo una serie di novità che vogliono regalare agli amanti di sci e snowboard la chance di scoprire la montagna dall'alba a notte fonda. "Trentino Ski Sunrise" invita gli sciatori a svegliarsi alle prime luci del giorno per raggiungere baite e rifugi e permettere loro, dopo una ricca colazione a chilometro zero, di essere i primi e praticamente gli unici a scivolare sulle piste tirate alla perfezione nella notte dai gatti delle nevi. Con l'aria frizzante che accarezza e arrossisce il viso e il rumore delle lamine che incidono il primo strato di neve dura, i mattinieri partecipanti scoprono la grande bellezza di sentirsi un tutt'uno con la montagna. Sospesi tra neve e cielo, scivolano leggeri e veloci nella magia dell'inverno. Non da meno è l'esperienza offerta al tramonto da "Campiglio Sunset Ski". A Madonna di Campiglio, proprio quando il sole comincia a calare, il cielo a tingersi di arancio e le Dolomiti a colorarsi di rosa, l'iniziativa regala agli sciatori la possibilità di salire in quota in telecabina, godersi il tramonto con aperitivo alla mano e, posato il bicchiere e impugnati i bastoncini, sciare a valle sul far della sera (date: 12 e 26 febbraio, 5 e 12 marzo). Non poteva mancare, poi, lo sci in notturna. Immancabile, torna anche quest'anno in buona parte delle stazioni sciistiche "Sciare sotto le stelle". Un nome, un programma, che permette di scivolare sugli sci, ma anche in slittino e gommoni, nel buio della notte su rotoli di piste bianche perfettamente illuminate. E per chi non scia c'è "Al chiaro di luna", passeggiate nei boschi del Parco Naturale Adamello Brenta in coincidenza con le notti di luna piena: 5 dicembre, 3 gennaio, 2 febbraio, 3 marzo.

Altra data da segnare per sciatori e non sciatori è il 13 dicembre, giorno del Free Ski Day in cui i maestri delle Scuole di sci del Trentino aderenti si mettono a disposizione degli sciatori di ogni livello ed età (dai 4 anni in su) per lezioni collettive gratuite di due ore di sci, sci alpino, snowboard e sci nordico; in omaggio per la durata della lezione anche attrezzature e skipass. Info: www.visittrentino.info